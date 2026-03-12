Xăng giảm gần 4.000 đồng, phở có hạ giá?

Nhiều quán phở tranh thủ tăng 3.000-5.000 đồng mỗi bát vì giá xăng tăng, liệu giờ có hạ giá lại khi xăng giảm gần 4.000 đồng một lít?

Những ngày qua, nhiều quán phở bình dân tại Hà Nội và TP HCM đồng loạt điều chỉnh giá bán, tăng thêm khoảng 3.000–5.000 đồng mỗi bát. Lý do quen thuộc lại được nhắc đến: giá xăng tăng. Trước đó, ngày 10/3, giá xăng RON95-III trong nước tăng lên 29.120 đồng một lít, ở ngưỡng tương đương với tháng 7/2022. Thời điểm đó, giá xăng dầu biến động mạnh chủ yếu do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhưng đến hôm nay (12/3), giá xăng lại vừa giảm gần 4.000 đồng, xuống chỉ còn 26.470 đồng một lít. Nhưng điều mà tôi thắc mắc là liệu các quán phở từng tăng giá vì xăng mới đây có điều chỉnh giá bán theo chiều ngược lại hay không?

Bảo Nam