Bữa cơm 50.000 đồng toàn rau, đậu, cà vì thịt heo tăng giá 40%

Trong khoảng vài tháng trở lại đây, khi giá thịt heo tăng lên tới 170.000 đồng một kg, ba em nữ sinh viên thuê trọ kế bên nhà tôi hầu như không thấy mấy khi mua thịt để ăn. Hỏi ra, tôi mới biết, trước kia khi thịt heo còn dưới 120.000 đồng một kg, mỗi tuần các em con dám mua ăn vài lần, mỗi lần mua khoảng nửa kg là ăn được hai bữa trong ngày.

Vậy nhưng từ khi giá thịt đắt lên gần gấp rưỡi, nếu bỏ ra khoảng 50.000 đồng để mua thịt heo thì ba đứa chỉ ăn được một bữa. Thế nên, tháng nay, tụi trẻ chuyển qua ăn trứng, đậu hũ... cho rẻ. Hôm nào sang lắm thì mới dám mua chút thịt gà công nghiệp rẻ tiền, hoặc con cá diêu hồng...

Đúng là với những gia đình có thu nhập cao, có điều kiện kinh tế thì giá thịt heo có đắt cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, với sinh viên nghèo tới thành phố học tập từ những miền quê thì chẳng mấy ai đủ điều kiện để ăn, khi mà giá thịt heo mỗi ngày tăng cao. Thịt heo đắt nên sinh viên "chạy" hết.

Mới đầu, khi thịt heo tăng giá thì các loại thực phẩm khác vẫn "đứng im". Nhưng qua thời gian gần đây, tôi thấy giá các loại thực phẩm khác như gà, cá, thịt bò..., thậm chí cả rau, củ, quả cũng bắt đầu nhích lên theo. Giai đoạn hiện tại, so với hai tháng trước, giá của một số loại thực phẩm đã tăng cao đáng kể. Ví dụ như thịt bò giá tăng 10%; cá, thịt gà tăng 15%; trứng, tôm tăng 5-7%; các loại rau củ quả cũng tăng từ 3-5%...

Vậy là bữa ăn của các sinh viên nghèo ngày càng teo tóp để "thắt lưng buộc bụng". Để tiết kiệm hết mức trong sinh hoạt khi vật giá leo thang, nhiều em chỉ dám mua đậu hũ, trứng, cá nhỏ về kho mặn, ăn với canh rau. Các loại thực phẩm như thịt bò, heo, gà dần trở nên xa xỉ. Nhiều bữa ăn có khi chỉ có canh rau và đậu hũ, dưa cà... để chống đói.

Hỏi một số sinh viên trong xóm trọ, tôi được biết, bình thường một nhóm ba em sinh viên chi tiền cho mỗi bữa chính là khoảng 50.000 đồng, chia ra mỗi người khoảng hơn 15.000 đồng. Nhưng khi thực phẩm tăng giá, họ cũng không dám chi thêm tiền, nên đành mua ít đi, co kéo cho vừa số tiền như cũ. Các em cũng chẳng dám ra ngoài quán để ăn vì chỗ nào cũng tăng giá. Từ đĩa cơm, tô bún, hủ tiếu... cũng đều đắt thêm mấy ngàn đồng.

Thế mới nói, rất mong nhà nước sớm cho những chính sách hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời nhằm kiểm soát giá thịt heo nói riêng và thực phẩm nói chung, để ổn định cuộc sống sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là nhóm sinh viên nghèo tỉnh lẻ.

Ghi nhận của VnExpress tại nhiều chợ truyền thống, thịt heo tăng 30-40% tùy loại so với năm ngoái. Chẳng hạn, thịt nạc nọng heo hiện ở mức 220.000 đồng mỗi kg, sườn non 200.000-210.000 đồng, ba chỉ 180.000-190.000 đồng, các loại thịt khác dao động 140.000-170.000 đồng. Thịt bò nội địa cũng đắt thêm khoảng 10%, lên 220.000-300.000 đồng một kg. Các loại thủy sản tăng 16-20% so với năm ngoái. Cá thu, cá bớp lên đến 350.000 đồng một kg; mực 280.000-350.000 đồng. Tương tự, cá điêu hồng, cá lóc thêm 15%, lên 80.000-100.000 đồng; cá thát lát chạm ngưỡng 400.000 đồng một kg.