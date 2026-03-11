Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít

Từ 22h ngày 11/3, giá xăng RON95-III giảm xuống 25.240 đồng, dầu diesel hạ 4.240 đồng ở mức 26.470 đồng một lít.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.880 đồng, xuống 25.240 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng bớt 3.620 đồng, có giá mới 22.950 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ dầu hỏa) giảm 4.240 - 7.960 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và mazut lần lượt xuống mức 26.470 đồng và 24.420 đồng.

Tại kỳ điều hành này, lần thứ hai sau hơn 2 năm và chỉ diễn ra trong hai ngày, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng, còn dầu diesel 5.000 đồng một lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 25.240 - 3.880 Xăng E5 RON 92 22.950 - 3.620 Dầu diesel 26.470 - 4.240 Dầu hoả 24.410 - 7.970 Dầu mazut 19.000 - 5.700

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Giá nhiên liệu thế giới ngày 10/3 có xu hướng giảm so với một ngày trước đó. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân giảm 13,6% về 127,4 USD; dầu diesel hạ 13%, mazut 22,6%.

Nhân viên một cửa hàng ở đường Láng, Hà Nội bơm xăng theo bảng giá mới sau 22h ngày 11/3. Ảnh: Hoàng Giang

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục được điều hành sớm theo Nghị quyết 36 của Chính phủ được ban hành ngày 6/3. Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng chiều tối 10/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, áp dụng ngay ngày 11/3.

Trước đó, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Chính phủ đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung trước mắt. Với lượng dầu thô này và bổ sung tới đây, ông ước tính nguồn cung xăng dầu đảm bảo tương đương 30-45 ngày tiêu thụ, tùy thuộc kế hoạch sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước và nhu cầu thị trường.

Chính phủ cũng sử dụng các công cụ thuế, phí để hỗ trợ thị trường. Hiện thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với xăng và một số nguyên liệu phối trộn đã hạ về 0%. Đây là giải pháp ổn định nguồn cung, giúp doanh nghiệp đầu mối có thêm động lực tìm kiếm, nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 đồng trong ngày 12/3. Hiện mức thuế này là 2.000 đồng một lít với xăng (trừ ethanol) và dầu là 1.000 đồng. Việc đưa thuế này về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.

Phương Dung