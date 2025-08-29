Lương 15 triệu đồng áp lực vì tô hủ tiếu tăng giá thêm 5 K

Tô hủ tiếu 30.000 đồng nay tăng lên 35.000 đồng, suất cơm văn phòng giờ rẻ nhất cũng 40.000 đồng mới đủ no, tôi đau đầu tìm cách tồn tại.

Tôi sống ở một quận vùng ven Sài Gòn, làm nhân viên văn phòng với mức lương khoảng 15 triệu đồng một tháng (gần 5 năm rồi không tăng). Trước đây, con số ấy đủ để tôi chi tiêu thoải mái, thậm chí còn để dành được ít nhiều. Nhưng vài tháng gần đây, mọi thứ trở nên chật vật hơn hẳn khi giá cả cứ liên tục leo thang.

Đơn giản như bữa sáng hàng ngày, trước kia tôi hay ghé một xe hủ tiếu gần nhà, tô bình thường chỉ 30.000 đồng, nay đã lên 35.000 đồng. Hay quán cơm bình dân chỗ tôi thường ăn trưa, cũng tăng giá từ 30.000 – 35.000 đồng, giờ thấp nhất cũng 40.000 đồng mới "ấm bụng". Thế nhưng, tôi vẫn còn may mắn vì nhiều bạn bè của tôi làm việc ở khu trung tâm giá còn cao hơn nữa. Hiếm khi nào họ tìm được một bữa no dưới 45.000 đồng.

Chi phí đi chợ mua thực phẩm hằng ngày cũng không khá hơn. Mỗi tuần tôi mua một ký thịt ba rọi để kho, trước đây giá tầm 100.000 đồng, giờ lên gần 130.000 đồng. Rau muống, cải xanh... cũng tăng thêm vài nghìn mỗi bó. Tôi hay đùa rằng đi chợ bây giờ như chơi trò "hãy chọn giá đúng", vì mỗi lần ghé đều thấy giá nhích lên một chút.

Ngoài thực phẩm, hóa đơn điện và nước cũng tăng đều. Tháng rồi, dù nhà tôi không dùng máy lạnh nhiều, tiền điện vẫn cao hơn khoảng 200.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền nước cũng nhích thêm một chút. Những khoản tưởng nhỏ ấy cộng lại thành gánh nặng lớn, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ đang tuổi ăn học như nhà tôi.

Áp lực chi tiêu khiến chúng tôi buộc phải thay đổi thói quen, thắt chặt tối đa chi tiêu. Thay vì đi ăn ngoài cuối tuần, cả nhà tôi chuyển sang tự nấu nướng ở nhà hoàn toàn cho rẻ. Con gái tôi vốn thích gà rán, nhưng giờ thay vì mua ở cửa hàng tiện lợi, tôi tìm cách tự chế biến tại nhà cho tiết kiệm. Dù hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát (tất nhiên chẳng tiết kiệm được đồng nào), nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, bởi thu nhập mãi không tăng, còn chi phí sinh hoạt cứ mỗi ngày một cao.

Tôi nghĩ không chỉ gia đình tôi, mà rất nhiều người dân ở TP HCM nói riêng và cả nước nói chung cũng đều đang chịu chung nỗi lo này. Giá cả đã tăng thì rất khó quay về mức cũ, trong khi đồng lương của người lao động vốn dĩ đã không dư dả nay lại càng thêm khó sống. Chúng tôi buộc phải tìm cách xoay xở, cắt giảm nhiều khoản, thậm chí chấp nhận sống hà tiện, thiếu thốn chỉ để duy trì cuộc sống ở thành phố.

Cuộc sống nơi đô thị vốn đắt đỏ, nay lại càng thêm nặng nề vì giá cả leo thang. Lắm lúc tôi cứ nghĩ, nhỡ xui rủi trong nhà có người ốm đau, không biết mình sẽ lấy tiền đâu để trang trải. Tôi chỉ mong Nhà nước có thêm biện pháp bình ổn thị trường, hỗ trợ thiết thực cho người dân, để bữa cơm hằng ngày không trở thành nỗi lo thường trực của những gia đình lao động như mình.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,11% so với tháng trước và 3,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 7 tháng, CPI tăng 3,26%, lạm phát cơ bản tăng 3,18%. Nguyên nhân là giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và chi phí điện nước là những yếu tố chính kéo CPI tăng. Không chỉ giá cả, các quy định mới về thuế cũng gia tăng áp lực. Từ 1/6, hơn 37.000 hộ kinh doanh ăn uống, khách sạn, bán lẻ... có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm buộc phải dùng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp cơ quan thuế. Người bán còn phải kê khai và nộp VAT, thuế thu nhập cá nhân nếu doanh thu từ 100 triệu đồng mỗi năm.

