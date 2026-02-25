'Tôi lãi hơn 1,6 tỷ đồng sau tám năm mua vàng'

Nếu tám năm trước, tôi đem 430 triệu đồng đi gửi tiết kiệm ngân hàng, thử hỏi đến nay cộng cả vốn lẫn lời được bao nhiêu?

"Trong khoảng 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm trong 12 tháng qua có lẽ không có đại gia đình tôi. Cứ hình dung bây giờ cầm 500.000 đồng đi chợ thì mua được bao nhiêu vì cái gì cũng tăng giá cả?

Lấy ví dụ năm 2018 tôi bán một lô đất nhỏ được 430 triệu đồng, mua được 12 lượng vàng (giá vàng khoảng 35 triệu đồng một lượng). Đến nay, sau gần 8 năm, giá vàng đã tăng gần 5 lần. Tức là 430 triệu của tôi năm 2018 nay đã thành gần 2,1 tỷ đồng (lời 1,67 tỷ đồng). Nếu tôi không mua vàng mà đem gửi tiết kiệm ngân hàng toàn bộ số tiền đó, thì thử hỏi đến nay cộng cả vốn lẫn lời được bao nhiêu?

Tôi biết, với hầu hết người lao động bình thường, đồng tiền kiếm được rất vất vả, nên ai cũng phải đắn đo, suy nghĩ thật kỹ khi đầu tư vào đâu đó. Đôi khi, bạn phải dùng cả lý trí lẫn kinh nghiệm sống của bản thân để đưa ra quyết định, chứ không thể nhắm mắt chạy theo xu hướng hay lời khuyên vô thưởng vô phạt của ai đó.

Với tôi, vàng là kim loại đầu tư, của để dành an toàn nhất, với khả năng sinh lời ổn định đã được minh chứng suốt hàng trăm năm qua, trên phạm vi toàn thế giới. Thế nên, tôi ưu tiên chọn đó làm nơi trú ẩn thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng".

Đó là quan điểm đầu tư của độc giả Đình trong bối cảnh vàng tăng nóng, lãi suất tiết kiệm chưa thật hấp dẫn và địa ốc thiếu sôi động. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện gần 87% người Việt trưởng thành sở hữu tài khoản ngân hàng, và 33% số này có tiền gửi tiết kiệm trong một năm qua. Các chỉ tiêu này đều vượt 3-8% mục tiêu đề ra. Ngoài ra, khoảng 71% người trên 18 tuổi có thông tin lịch sử tín dụng, tức họ có giao dịch (thanh toán, vay...) với hệ thống ngân hàng.

Khi giá vàng trong nước vượt mốc 185 triệu đồng mỗi lượng, lập đỉnh mới và biến động từng ngày, câu chuyện "có nên xuống tiền mua vàng?" trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại hiện được điều chỉnh ở mức cao nhất là 8% một năm. Ở chiều ngược lại, thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng 2023–2024 đang có dấu hiệu phục hồi cục bộ, nhưng thanh khoản vẫn phân hóa mạnh, không còn cảnh "mua đâu thắng đó" như trước.

Giữa bối cảnh đó, lựa chọn gửi ngân hàng, mua vàng hay đầu tư bất động sản càng trở thành bài toán cân não.

Thành Lê tổng hợp