Tôi đau xót vì bán 10 lượng vàng giá 70 triệu đồng

Nhìn giá vàng 'nhảy múa' ở mức trên 190 triệu đồng một lượng, tôi càng thêm thấm thía nỗi đau khi quyết định bán tháo vội vàng hai năm trước.

Tôi mua vàng lần đầu cách đây khoảng chục năm, giá khi đó chỉ khoảng 35 triệu đồng một lượng. Lúc ấy, tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng có thói quen tích lũy. Nghe nhiều người nói vàng là kênh giữ tiền an toàn, tôi quyết định gom tiền, mua 10 lượng vàng phòng thân, tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng - gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi lúc bấy giờ.

Nhiều năm sau, giá vàng tăng dần. Tôi vẫn khá thờ ơ cho đến khi giá lên quanh mốc 80 triệu đồng một lượng. Lúc này, 10 lượng vàng của tôi đã trị giá khoảng 800 triệu đồng. So với số vốn ban đầu, mức lời là rất lớn. Tôi bắt đầu lo lắng: "Giá thế này chắc đã cao lắm rồi, khó tăng tiếp". Với suy nghĩ ấy, tôi quyết định bán toàn bộ số vàng, thu về một khoản tiền mà trước đó tôi chưa từng nghĩ mình có được.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chỉ sau một thời gian ngắn, giá vàng tiếp tục tăng và chạm mốc 90 triệu đồng một lượng vào khoảng giữa năm 2024. Tôi bắt đầu hoang mang. Những suy nghĩ kiểu "nếu không mua lại ngay, giá sẽ còn lên nữa" liên tục xuất hiện. Cuối cùng, tôi không thắng nổi nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và quyết định mua lại vàng ở vùng giá cao hơn, với tâm lý bám theo xu hướng, dù trong lòng đầy bất an.

Rồi điều tôi không ngờ tới đã xảy ra. Sau khi tôi mua vào, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, có lúc xuống quanh mốc 70 triệu đồng một lượng. Nhìn tài sản bốc hơi hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn, tôi thực sự hoảng sợ. Nỗi ám ảnh "lãi biến thành lỗ" khiến tôi mất hoàn toàn sự bình tĩnh. Và rồi, tôi lại đưa ra một quyết định vội vàng: bán tháo toàn bộ số vàng đang nắm giữ để cắt lỗ, tự an ủi rằng "thoát được là may".

Kể từ lần bán đó, tôi gần như không dám nhìn lại thị trường vàng trong một thời gian dài. Cho đến khi những con số 120 triệu, 150 triệu rồi hơn 190 triệu đồng một lượng liên tục xuất hiện trên mặt báo, tôi mới thực sự thấm thía. Nếu tôi không mua bán theo cảm xúc, không liên tục ra vào thị trường chỉ vì sợ hãi và tham lam, số vàng mua từ thời 35 triệu đồng một lượng có lẽ vẫn còn nguyên và giờ giá trị đã thành 1,9 tỷ đồng. Còn thực tế, số tiền tôi đang cầm trong tay giờ đây thậm chí không đủ để mua lại một nửa số vàng ban đầu.

Câu chuyện của tôi là một bài học xương máu trong "cơn sóng" vàng. Cơn sốt hiện nay đang khiến nhiều người nuôi giấc mơ làm giàu nhanh chóng từ vàng, bạc. Nhưng những kim loại quý này không phải lúc nào cũng chỉ đi lên, và người thua cuộc thường là những ai ra quyết định trong trạng thái cảm xúc cực đoan.

Nếu có một lời khuyên, tôi chỉ muốn nhắn tới những người đang ôm mộng làm giàu từ vàng rằng hãy bình tĩnh và cẩn trọng. Đừng mua vì sợ bỏ lỡ, cũng đừng bán chỉ vì sợ thua lỗ. Đầu tư vàng, hay bất kỳ tài sản nào, cũng đòi hỏi kỷ luật, tầm nhìn dài hạn và sự hiểu biết - những thứ mà tôi đã thiếu khi dấn thân vào, để rồi phải trả giá bằng chính những quyết định vội vàng của mình.

Hữu Duyên