Tôi 'cố thủ' 5 lượng vàng khi giá giảm 20 triệu đồng một lượng

Mua 5 lượng vàng với mục đích tích lũy dài hạn, nên giá vàng lên hay xuống trong vài ngày, thậm chí vài tháng, không khiến tôi mất ngủ.

Hai ngày qua, giá vàng lao dốc khá mạnh, giảm khoảng 20 triệu đồng một lượng, tương đương gần 10% so với vùng đỉnh 193 triệu đồng một lượng. Nhiều người xung quanh tôi tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi nhau có nên bán ra cắt lỗ hay không. Nhưng trái với không khí hoang mang ấy, tôi lại khá bình thản. Đơn giản vì tôi không mua vàng để "lướt sóng".

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đang sở hữu khoảng hơn 5 lượng vàng với mục đích tích lũy dài hạn. Khi quyết định xuống tiền (lần gần nhất là khi giá 190 triệu), tôi đã xác định rõ: mua rồi để đó, coi như một khoản "cất giữ giá trị", không phải kênh kiếm lời ngắn hạn. Vì vậy, việc giá vàng lên hay xuống trong vài ngày, thậm chí vài tháng, không khiến tôi mất ngủ.

Tôi từng chứng kiến không ít người lao vào vàng với tâm lý "sợ lỡ tàu". Giá lên thì vội mua vì nghĩ còn tăng nữa, giá xuống lại cuống cuồng bán vì sợ mất thêm. Cứ như vậy, họ tự biến mình thành người chạy theo biểu đồ, ngày nào cũng dán mắt vào bảng giá, tâm trạng lên xuống theo từng nhịp thị trường.

Với tôi, vàng chỉ đóng vai trò là một phần nhỏ trong kế hoạch tài chính cá nhân. Tôi mua khi có tiền nhàn rỗi, không vay mượn, không đặt kỳ vọng lời theo cấp số nhân. Vì thế, khi giá giảm mạnh như hiện tại, tôi không thấy đó là thảm họa. Ngược lại, tôi coi đó là một diễn biến bình thường của thị trường, không có thứ gì giá chỉ đi lên mãi.

Nếu mua vàng với mục tiêu tích lũy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không phải là mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh, mà là sự kiên nhẫn. Vàng từng có những giai đoạn đi ngang nhiều năm, thậm chí giảm sâu, nhưng nhìn lại cả chặng đường dài, nó vẫn là tài sản giữ giá tương đối ổn định. Lịch sử cho thấy, những người hưởng lợi từ vàng thường là người mua để dành, chứ không phải người mua để "đánh nhanh thắng nhanh".

Tôi cũng tự nhắc mình rằng, tiền đã bỏ vào vàng thì phải chấp nhận tính biến động của nó. Nếu mỗi lần giá giảm lại thấy xót ruột, thì có lẽ ngay từ đầu tôi đã chọn sai kênh đầu tư. Sự bình thản hôm nay không phải vì tôi đoán đúng thị trường, mà vì tôi hiểu rõ mình mua vàng để làm gì và kiên định với mục tiêu đó.

Giá vàng có thể còn giảm, nhưng cũng có thể bật tăng trở lại. Nhưng với 5 lượng vàng đang cất giữ, tôi không bận tâm canh bảng giá từng ngày để chốt lời. Với tôi, tích lũy là một cuộc chơi đường dài, và sự kiên định đôi khi quan trọng hơn cả lợi nhuận ngắn hạn.

