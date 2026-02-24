Một phần ba người Việt trưởng thành có tiền tiết kiệm tại ngân hàng

Khoảng 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm trong 12 tháng qua, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam đạt nhiều mục tiêu để giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Ví dụ, hiện gần 87% người Việt trưởng thành (trên 18 tuổi) sở hữu tài khoản ngân hàng, và 33% số này có tiền gửi tiết kiệm trong một năm qua. Các chỉ tiêu này đều vượt 3-8% mục tiêu đề ra.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, khoảng 71% người trên 18 tuổi có thông tin lịch sử tín dụng, tức họ có giao dịch (thanh toán, vay...) với hệ thống ngân hàng.

Trong khi đó, khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các nhà băng. Riêng vốn cho nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 24% tổng dư nợ giai đoạn 2020-2025, thấp hơn 1% so với mục tiêu (25%).

Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt mỗi năm tăng gần 59%, cao hơn gấp đôi kế hoạch.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại phiên họp, ngày 24/2. Ảnh: VGP

Theo Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025, nhà điều hành hướng tới mục tiêu phát triển tài chính toàn diện. Theo đó, người dân (nhất là nhóm yếu thế, người thu nhập thấp) và doanh nghiệp (chủ yếu khu vực các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ) có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, chi phí hợp lý.

Đến 2030, Chiến lược đặt mục tiêu 95% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Cùng với đó, thanh toán không tiền mặt gấp 30 lần GDP, 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm. Cơ quan quản lý cũng kỳ vọng ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại ngân hàng, 75% người trưởng thành có lịch sử tín dụng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại mục tiêu lớn nhất là bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Trong đó, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả.

Ngoài ưu tiên hỗ trợ các nhóm yếu thế, Thủ tướng cho rằng ngành ngân hàng, tài chính cần đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược, ưu tiên chuyển đổi xanh, số và cơ cấu lại nền kinh tế.

Ông yêu cầu các bộ, ngành tập trung hoàn thiện pháp lý, phát triển hạ tầng tài chính số, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ, tăng giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan quản lý cần thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh linh hoạt để Chiến lược đạt hiệu quả, góp phần phát triển bền vững.

Phương Dung