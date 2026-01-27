Tôi nhất quyết không bán 5 lượng vàng mua lúc giá 90 triệu đồng

Nhiều người tấm tắc khen tôi 'có tầm nhìn xa', khuyên nên bán sớm chốt lời khi vàng lập đỉnh 176 triệu đồng một lượng, nhưng tôi quyết mua tiếp.

Tôi bắt đầu mua vàng từ thời điểm cuối năm 2024, khi nhiều người cho rằng đó là quyết định liều lĩnh. Lúc ấy, giá vàng lên quanh mốc 90 triệu đồng một lượng - mức giá từng được coi là đỉnh lịch sử. Không ít người quen khuyên tôi nên cân nhắc, bởi "mua lúc này dễ đu đỉnh". Nhưng tôi vẫn mua, không phải vì tự tin dự đoán thị trường, mà vì tôi đã xác định ngay từ đầu: vàng là kênh tích lũy dài hạn, không phải công cụ để "lướt sóng".

Tôi không có sẵn một khoản tiền lớn để "đánh lớn". Thu nhập của tôi ở mức trung bình khá, mỗi tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tôi dành ra khoảng 5-10 triệu đồng để mua vàng. Có tháng đủ mua một chỉ, có tháng nửa chỉ, tháng chỉ mua được vài phân. Nhưng tôi vẫn mua đều đặn, gần như không quan tâm giá lên hay xuống. Khi giá vàng từ 90 triệu tăng lên 100, rồi 120 triệu đồng một lượng, tôi vẫn giữ thói quen ấy.

Đến nay, khi giá vàng đã cán mốc 176 triệu đồng một lượng, tổng số vàng tôi tích lũy được đã là hơn 5 lượng. Tính theo giá hiện tại, giá trị tài sản vàng của tôi cao hơn rất nhiều so với tổng số tiền bỏ ra ban đầu. Nhiều người tấm tắc khen tôi "có tầm nhìn xa", thậm chí khuyên tôi nên bán sớm chốt lời, bởi "lãi thế là quá tốt rồi".

Nhưng tôi không bán. Tôi cũng không có kế hoạch bán trong ngắn hạn. Quyết định này khiến không ít người ngạc nhiên, thậm chí cho rằng tôi tham lam. Thực tế, tôi không giữ vàng vì tin chắc giá sẽ còn lập đỉnh mới, cũng không chờ một thời điểm "hoàn hảo" để bán kiếm lời. Tôi giữ vàng vì ngay từ đầu, mục tiêu vẫn luôn là tích lũy tài sản, không phải đầu cơ.

Nhờ cách mua đều đặn, giá nào cũng mua, tôi không rơi vào trạng thái căng thẳng vì biến động thị trường. Khi giá vàng giảm, tôi không hoảng loạn vì "ôm lỗ". Khi giá tăng mạnh, tôi cũng không bị cuốn theo tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu nhanh. Đầu óc tôi lúc nào cũng thoải mái, bởi tôi không đặt cược tương lai tài chính của mình vào những dự đoán ngắn hạn.

Với những người có thu nhập không quá cao như tôi, đầu tư quan trọng nhất không phải là lợi nhuận tối đa, mà là sự bền vững và kỷ luật. Vàng, với tôi, giống như một chiếc két sắt biết "lớn lên theo thời gian". Nó không khiến tôi giàu nhanh, nhưng giúp tôi yên tâm rằng công sức lao động của mình được bảo toàn trước biến động của nền kinh tế.

Có thể tôi không kiếm được những khoản lời "khủng" như người bắt đáy "lướt sóng" đúng nhịp. Nhưng tôi tin, tích lũy dài hạn, không chạy theo đám đông, mới là cách đầu tư vàng đúng đắn và phù hợp nhất với số đông.

Doan Le