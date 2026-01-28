Chồng hoãn mua nhà để dồn một tỷ đồng đầu tư vàng, bạc

Kế hoạch vay mua nhà với 1 tỷ đồng tích lũy của vợ chồng tôi đang đứng trước nguy cơ bị hoãn lại, chỉ vì 'cơn sốt' vàng, bạc.

Những ngày gần đây, câu chuyện trong gia đình tôi xoay quanh việc giá vàng lập đỉnh 177 triệu đồng một lượng, giá bạc cũng chạm ngưỡng kỷ lục 119 triệu đồng một kg. Đó là mức giá khiến chồng tôi gần như bị thuyết phục hoàn toàn rằng "thời điểm này không mua vàng là bỏ lỡ cơ hội". Chúng tôi có khoảng 1 tỷ đồng tiền tích lũy sau gần 10 năm đi làm, dự định vay thêm ngân hàng để mua căn hộ đầu tiên. Nhưng kế hoạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị hoãn lại, chỉ vì "cơn sốt" vàng, bạc.

Chồng tôi tin rằng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, lạm phát khó lường, vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, có thể sinh lời cao. Anh dẫn chứng việc chỉ trong vài tháng, giá vàng, bạc đã tăng hàng chục triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức sinh lời mà gửi tiết kiệm cả năm chưa chắc đạt được. "Nhà có thể mua sau, nhưng vàng, bạc mà không mua lúc này thì biết đến bao giờ mới có giá tốt", anh nói.

Tôi hiểu những tính toán ấy, nhưng càng nghĩ càng thấy bất an. Với tôi, 1 tỷ đồng không chỉ là tiền, mà là mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng trong suốt gần một thập kỷ. Chúng tôi đã cắt giảm chi tiêu, hoãn sinh con, nhiều năm liền không dám nghỉ phép dài ngày, chỉ để dành dụm cho mục tiêu an cư. Ở tuổi ngoài 30, tôi bắt đầu cảm nhận rõ áp lực phải có một chốn ở ổn định, thay vì tiếp tục ở nhà thuê, mỗi năm lại nơm nớp lo chủ nhà tăng giá hoặc lấy lại nhà.

Tôi cũng không khỏi đặt câu hỏi: liệu mua vàng, mua bạc ở đỉnh giá có thực sự an toàn? Giá các kim loại quý tăng mạnh trong thời gian ngắn cũng đồng nghĩa với rủi ro điều chỉnh. Nếu giá quay đầu giảm 10-20%, khoản 1 tỷ đồng của chúng tôi có thể "bốc hơi" cả trăm triệu - số tiền đủ để trả lãi vay mua nhà trong nhiều năm. Trong khi đó, kế hoạch mua nhà, nếu tiếp tục hoãn, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy: giá bất động sản có thể tăng, lãi suất vay thay đổi, và giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với.

Tôi không phủ nhận vai trò của vàng trong việc phòng ngừa rủi ro, nhưng dồn toàn bộ tài sản tích lũy vào một kênh đầu tư, lại đúng thời điểm giá tăng nóng, khiến tôi lo nhiều hơn là yên tâm. Tôi tự hỏi, nếu sau này vàng, bạc giảm giá, còn nhà thì vẫn chưa mua được, liệu chúng tôi có hối hận vì đã đánh đổi sự ổn định để chạy theo kỳ vọng lợi nhuận?

Giữa một bên là giấc mơ an cư, một bên là nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư, tôi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Chỉ biết rằng, với tôi, một mái nhà để trở về mỗi ngày có giá trị hơn những con số tăng giảm trên bảng giá vàng, giá bạc. Nhưng liệu suy nghĩ ấy có quá cảm tính trong bối cảnh kinh tế đầy biến động hiện nay?

Bình