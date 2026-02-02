Đồng nghiệp không bán 10 lượng vàng dù lỗ 100 triệu

'Bán bây giờ là tự nhận thua, đến giữa năm, vàng sẽ tăng trở lại, thậm chí vượt mốc 200 triệu đồng một lượng', đồng nghiệp của tôi quả quyết.

Tôi có một người đồng nghiệp. Cách đây chưa lâu, khi giá vàng lập đỉnh, anh quyết định rút hết tiền tiết kiệm để mua gần 10 lượng vàng, với niềm tin "đón sóng". Khi ấy, nhiều người xung quanh tôi cũng hào hứng, coi vàng như kênh đầu tư sinh lời trước những bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới. Tôi thì do dự, và cuối cùng chọn đứng ngoài cuộc chơi.

Vài tuần trôi qua, giờ giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, chỉ còn quanh 166 triệu đồng một lượng. Con số chênh lệch hơn chục triệu mỗi lượng khiến đồng nghiệp của tôi lỗ sơ sơ cả trăm triệu đồng. Thế nhưng, điều khiến tôi ngạc nhiên là anh vẫn giữ thái độ dứt khoát: nhất quyết không bán cắt lỗ. "Bán bây giờ là tự nhận thua", anh nói và tin rằng "đến giữa năm, vàng sẽ tăng trở lại, thậm chí vượt mốc 200 triệu đồng một lượng". Lập luận của anh không hẳn thiếu cơ sở khi bất ổn địa chính trị còn đó, lạm phát tiềm ẩn, ngân hàng trung ương các nước vẫn tích trữ vàng.

Nhìn đồng nghiệp, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của rất nhiều nhà đầu tư cá nhân khác. Khi đã bỏ ra số tiền lớn ở vùng giá cao, việc chấp nhận cắt lỗ trở nên vô cùng khó khăn. Không chỉ mất tiền, mà còn là cảm giác sai lầm, hụt hẫng, thậm chí tự trách bản thân. Tâm lý "đã lỡ rồi thì chờ thêm" khiến người ta hy vọng thị trường sẽ quay lại cứu mình, dù hy vọng ấy đôi khi mong manh.

>> Tôi 'cố thủ' 5 lượng vàng khi giá giảm 20 triệu đồng một lượng

Tôi không đủ chuyên môn để khẳng định giá vàng sẽ đi về đâu trong vài tuần, vài tháng tới. Đồng nghiệp tôi có thể đúng, và nếu vàng thật sự vượt 200 triệu đồng một lượng, anh sẽ trở thành người chiến thắng, ít nhất là về mặt niềm tin. Nhưng cũng có khả năng thị trường diễn biến theo hướng khác, và khoản lỗ sẽ còn kéo dài.

Câu chuyện của anh khiến tôi nhận ra một điều: niềm tin là cần thiết, nhưng nếu niềm tin không đi kèm kịch bản rủi ro và giới hạn chịu đựng, nó rất dễ biến thành sự cố chấp. Giữa bán cắt lỗ và tiếp tục nắm giữ, không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ có lựa chọn phù hợp nhất với hoàn cảnh và khả năng chịu đựng của mỗi người.

Với tôi, câu chuyện 10 lượng vàng ấy là một bài học về sự thận trọng hơn trước những cơn sóng hưng phấn của thị trường. Trước khi xuống tiền, điều quan trọng không chỉ là kỳ vọng lợi nhuận, mà còn phải xác định sẵn điểm dừng nếu thị trường đi ngược dự đoán. Khi đã có kịch bản cho tình huống xấu nhất, quyết định bán hay giữ sẽ bớt cảm tính hơn. Vàng có thể tăng, cũng có thể giảm, nhưng khả năng quản trị rủi ro mới là thứ quyết định sự bền bỉ của mỗi nhà đầu tư cá nhân.

Thanh Van