Có nên bán 12 lượng vàng để 'bắt đáy' Bitcoin?

Tình hình chính trị thế giới căng thẳng khiến giá vàng tăng mạnh, nhiều người đổ xô đi mua, nhưng tôi lại nhìn thấy cơ hội 'bắt đáy' Bitcoin.

Sau tin Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, Bitcoin rơi về dưới 63.000 USD, nhiều phân tích còn dự báo có thể thủng 60.000 USD nếu xung đột kéo dài. Ngược lại, vàng thế giới tăng vọt. Có thời điểm giá giao ngay nhảy hơn 100 USD lên 5.384 USD một ounce. Trong nước, mỗi lượng vàng sáng nay tăng hơn 1,5 triệu đồng, lên 188,5 triệu.

Tôi đang nắm 12 lượng vàng. Nhìn con số 188,5 triệu đồng một lượng, tôi không thể nói là không dao động. Nếu bán ra lúc này, tôi có thể chốt lời được một khoản khá tốt sau nhiều năm tích lũy. Vàng rõ ràng đang phát huy vai trò trú ẩn khi tình hình chính trị thế giới căng thẳng. Dòng tiền tìm đến nơi an toàn, đó là phản xạ quen thuộc của thị trường.

Nhưng cũng chính lúc này, tôi lại nghĩ đến Bitcoin. Khi số đông tìm đến vàng vì sợ hãi, Bitcoin lại bị bán tháo. Giá rơi mạnh chỉ vì rủi ro địa chính trị. Tôi tự hỏi: liệu đây có phải là cơ hội? Khi người ta hoảng loạn, tài sản rủi ro bị định giá thấp đi. Nếu xung đột hạ nhiệt, dòng tiền quay lại, biết đâu Bitcoin sẽ phục hồi nhanh hơn vàng?

Tôi không phải người quá mê crypto, nhưng cũng theo dõi thị trường này vài năm. Tôi hiểu Bitcoin biến động mạnh, có thể tăng vài chục phần trăm trong thời gian ngắn. Trong khi đó, vàng ổn định đặc biệt trong bối cảnh chiến sự, nhưng tăng chậm hơn.

Vấn đề của tôi nằm ở chỗ: 12 lượng vàng này là phần tài sản tích lũy tương đối an toàn. Nếu bán hết để chuyển sang Bitcoin, tức là tôi đang đổi một kênh trú ẩn sang một kênh nhiều biến động đúng vào lúc thế giới bất ổn. Tôi đem ý định này nói với vợ nhưng bị phản đối ngay lập tức.

Tôi nghĩ rằng đầu tư là phải đi trước đám đông, khi mọi người sợ hãi là lúc có thể mua vào. Tôi biết đó là một quyết định có nhiều rủi ro, nhưng biết đâu lại là cơ hội để "bắt đáy". Liệu tôi có sai lầm khi đi ngược đám đông?

