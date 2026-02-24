Khẩu chiến vì vợ đòi mua 5 chỉ vàng ngày vía Thần Tài

Gom tiền thưởng cuối năm và khoản lì xì của con được gần 100 triệu đồng, vợ tôi muốn mang hết đi mua 5 chỉ vàng ngày vía Thần Tài.

Sau Tết, vừa rồi, hai vợ chồng tôi ngồi cộng lại tiền thưởng cuối năm, tiền làm thêm và cả khoản lì xì của con mà ông bà hai bên cho. Tổng cộng cũng được một khoản kha khá. Tôi tính bụng để dành gửi tiết kiệm, phòng khi trong năm có việc đột xuất: con vào năm học mới, bố mẹ đau ốm, hoặc đơn giản là giữ một khoản dự phòng cho yên tâm.

Nhưng vợ tôi lại có ý khác. "Mình gom mua 5 chỉ vàng đi. Giá đang lên, dự báo còn tăng nữa", vợ nói. Tôi nghe mà giật mình. Giá vàng trong nước đã lên tới 184,6 triệu đồng một lượng. 5 chỉ tính sơ cũng gần trăm triệu đồng. Với gia đình làm công ăn lương như chúng tôi, đó không phải số tiền nhỏ.

Tôi hiểu tâm lý của vợ. Mấy năm gần đây, cứ sau Tết là người người xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài. Nhìn biểu đồ giá vàng đi lên liên tục, ai cũng có cảm giác nếu không xuống tiền ngay thì sẽ mất cơ hội. Nhưng chúng tôi không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mua vàng lúc giá đã ở đỉnh cao như hiện tại, với tâm lý "chắc còn tăng nữa", có khác gì đánh cược? Nếu giá tiếp tục tăng thì vui, nhưng nếu điều chỉnh mạnh thì sao?

Tôi luôn tự hỏi: mình mua vàng vì niềm tin dài hạn hay vì hiệu ứng đám đông? Nếu thực sự xác định giữ 5-10 năm, không quan tâm biến động ngắn hạn, thì còn có thể cân nhắc. Nhưng thực tế, khi bỏ gần trăm triệu vào một tài sản biến động từng ngày, liệu chúng tôi có đủ bình tĩnh nếu sáng ngủ dậy thấy giá giảm vài triệu mỗi lượng?

Tôi đem những băn khoăn đó nói với vợ, nhưng lại bị phản pháo: "Giữ tiền mặt cũng mất giá". Điều này không sai. Nhưng tôi nghĩ, quản lý tài chính gia đình không chỉ là chống trượt giá, mà còn là phân bổ rủi ro. Nếu có 500 triệu tiền nhàn rỗi, bỏ một phần vào vàng là chuyện khác. Còn nếu gần như dồn hết tiền vào một thời điểm giá đang nóng sốt, tôi vẫn thấy không yên tâm. Liệu tôi có sai khi phản đối vợ mua vàng? Phải chăng tôi đang quá an toàn trong khi đi ngược với số đông?

