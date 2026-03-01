Tôi phải vay tiền chữa bệnh cho con dù có 15 lượng vàng trong két

15 lượng vàng đang nằm trong két sắt nhưng khi con bất ngờ phải nhập viện, tôi lại phải đi hỏi vay tiền người thân.

Tôi có thói quen tích lũy vàng suốt hơn 7 năm nay. Cứ có khoản tiền dư ra - tiền tích lũy, thưởng, tiền làm thêm - tôi lại mua vài chỉ đến vài lượng vàng tích trữ mỗi năm. Tôi không rành chứng khoán, cũng không đủ vốn để ôm đất. Với tôi, vàng là thứ đơn giản nhất: mua rồi cất đó, coi như để dành cho tương lai. Trước Tết, tôi gom hết tiền bạc trong nhà đi mua và về cất vì sợ vàng sắp tăng giá mạnh.

Đến giờ, trong két nhà tôi đã có 15 lượng vàng - thành quả mà tôi từng rất tự hào. Tôi vẫn quan niệm rõ ràng: mua vàng là để phòng thân dài hạn, xác định là khoản để đó 10-20 năm, phòng khi biến cố lớn. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Bởi những biến cố thường đến bất ngờ, không báo trước.

Vừa rồi, con tôi bất ngờ phải nhập viện vì một ca phẫu thuật không lường trước. Chi phí điều trị cần đóng gấp. Tôi đứng trước quầy thu ngân bệnh viện, trong đầu là con số 15 lượng vàng đang nằm trong két. Nhưng tôi không thể bán ngay được vì giá vàng lúc đó biến động, chênh lệch mua - bán cao. Trong khi đó, tôi nhận ra mình gần như không có quỹ tiền mặt dự phòng đủ lớn.

Cuối cùng, tôi phải vay người thân để kịp xoay sở. Cảm giác đó thật khó tả: sở hữu một số tài sản không nhỏ, nhưng vẫn phải đi vay vì thiếu tiền mặt.

Sau chuyện này, tôi phải nhìn lại cách mình tích lũy. Vàng đúng là để phòng thân dài hạn, nhưng quan trọng còn là khả năng sử dụng được ngay khi cần. Gửi tiết kiệm tuy lãi không cao, nhưng lại linh hoạt. Còn vàng, nếu thực sự xác định giữ 10-20 năm, phải chấp nhận không động tới, dù thị trường lên xuống.

Tôi vẫn hiểu nguyên tắc: tiền ngắn hạn để ngân hàng, tiền dài hạn có thể là vàng. Nhưng tôi cũng nhận ra thêm một điều: nếu không kỷ luật và không phân bổ rõ ràng, rất dễ rơi vào tình huống tài sản thì có mà tiền mặt lại thiếu. Giờ tôi đã bán bớt một phần vàng để lập quỹ dự phòng đúng nghĩa.

15 lượng vàng từng khiến tôi an tâm, nhưng chính biến cố vừa rồi mới dạy tôi rằng an tâm thật sự không nằm ở việc tích được bao nhiêu, mà ở chỗ mình chuẩn bị thế nào cho những điều không báo trước.

TNT