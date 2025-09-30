Thu nhập 40 triệu nhưng tôi chỉ dám thuê nhà Sài Gòn 4 triệu

Nhiều người bạn của tôi lương 35 triệu một tháng nhưng thuê căn hộ 12 triệu đồng ở trung tâm, rồi liên tục kêu than không đủ sống.

Tôi và vợ đều làm nhân viên văn phòng ở Sài Gòn, tổng thu nhập từ lương khoảng 40 triệu đồng một tháng. Nghe qua, nhiều người nghĩ mức này đủ để chúng tôi sống dư dả, thuê một căn hộ chung cư tiện nghi, thậm chí còn có thể để dành mua sắm, du lịch đây đó. Nhưng thực tế, sau khi cân nhắc rất kỹ, chúng tôi chỉ thuê một căn nhà nhỏ, diện tích 40 m2, hai tầng, giá hơn 4 triệu đồng mỗi tháng ở Thủ Đức. Nhà cũ, không sang trọng, nhưng vừa đủ an toàn và gần nơi làm việc của vợ chồng tôi.

Quyết định này khiến bạn bè xung quanh tôi ngạc nhiên. Thậm chí có người thắc mắc: "Thu nhập 40 triệu mà đi thuê nhà 4 triệu thì kham khổ quá. Sống như thế thì bao giờ mới tận hưởng được thành quả lao động?". Nhưng tôi tin rằng, chính lựa chọn này đã giúp gia đình mình giữ được sự cân bằng và ổn định trong thời buổi giá cả leo thang hiện nay.

Trong nhóm bạn của tôi, không ít người có mức thu nhập ngang ngửa, thậm chí thấp hơn, nhưng vẫn cố gắng thuê những căn hộ chung cư 10–15 triệu đồng để "sống hưởng". Một người bạn thân của tôi, thu nhập hai vợ chồng khoảng 35 triệu, nhưng thuê căn hộ 12 triệu đồng ở trung tâm. Khi con nhỏ chào đời, tiền bỉm sữa, thuốc men, điện nước tăng vọt, họ phải vay mượn thêm từ người thân mỗi tháng vài triệu mới đủ trang trải.

Mỗi lần gặp, bạn lại than với tôi rằng: "Giờ mà muốn đi chơi, mua sắm cái gì cũng phải cân đo đong đếm từng đồng, thu nhập không phải quá thấp mà cũng chẳng đủ để chi tiêu, chẳng biết chừng nào mới mua được nhà?". Nghe vậy, tôi chỉ biết khuyên bạn chuyển nhà nhỏ, có giá thuê "mềm" hơn, nhưng bạn không dám vì sợ bị coi là tụt lùi.

Một gia đình khác là nhà người bạn học cũ của tôi, thu nhập tương tự vợ chồng tôi, nhưng bỏ 15 triệu mỗi tháng để thuê căn hộ gần trường của con, mong sau này đi học cho tiện. Chỉ sau một năm, họ rơi vào cảnh không để dành được đồng nào, thiếu trước hụt sau, nhiều khi phải dùng thẻ tín dụng để bù chi tiêu. Khi lãi suất thẻ đến kỳ, áp lực dồn dập khiến cả hai vợ chồng căng thẳng, thường xuyên cãi vã.

>> 'Làm công ăn lương' mua 3 nhà chung cư Hà Nội

Nhìn những trường hợp đó, tôi càng tin rằng sai lầm của nhiều gia đình trẻ hiện nay là ở việc đánh giá thấp sức nặng của chi phí cố định, đặc biệt là tiền thuê nhà. Khi khoản này chiếm đến một phần ba, hoặc gần một nửa thu nhập, họ gần như không còn dư địa để xoay xở trước biến động. Giá cả thực phẩm, điện nước, học phí mỗi năm đều tăng, trong khi thu nhập thì khó mà nhảy vọt. Chỉ cần thêm một thành viên mới, hoặc một biến cố bất ngờ như ốm đau, thất nghiệp, cả kế hoạch tài chính lập tức bị phá vỡ.

Với căn nhà thuê 4 triệu, vợ chồng tôi vẫn có thể dành ra một khoản tiết kiệm ổn định hàng tháng. Mỗi tháng, chúng tôi chia rõ: khoảng 15 triệu cho ăn uống, đi lại và chi phí thiết yếu; 5 triệu cho các khoản dự phòng, y tế; 5 triệu gửi tiết kiệm dài hạn; số còn lại để dành cho các khoản học tập, vui chơi, và một phần nhỏ để "thưởng" cho bản thân.

Chúng tôi vẫn có những buổi cà phê cuối tuần, vẫn có những chuyến đi chơi ngắn ngày. Quan trọng nhất là tôi ngủ ngon hơn, vì biết rằng nếu chẳng may có việc gấp, gia đình vẫn có thể xoay sở bằng khoản tiết kiệm, thay vì rơi vào cảnh vay nợ.

Ở đâu không quan trọng bằng sống thế nào? Một căn hộ bóng bẩy, tiện nghi chưa chắc mang lại hạnh phúc nếu tháng nào cũng phải thắt lưng buộc bụng hoặc ngập trong nợ nần. Ngược lại, một căn nhà giản dị, vừa túi tiền nhưng giúp duy trì sự ổn định tài chính, lại có thể mang đến cảm giác yên tâm, bình an thực sự. Chúng tôi chọn sống vừa sức hôm nay, để ngày mai con cái có một nền tảng vững chắc hơn. Với tôi, đó mới là sự "hưởng thụ" đúng nghĩa.

Tân Bình