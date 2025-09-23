'Lương 100 triệu nhưng 40 tuổi mới mua được nhà Sài Gòn'

Chi phí cuộc sống ở mức cơ bản tại các thành phố lớn giờ quá đắt đỏ, trong khi giá nhà 100 triệu đồng một m2 trở thành thách thức.

"Tôi lương khoảng trăm triệu, nuôi hai đứa con ở TP HCM, mà gần 40 tuổi mới mua được cái nhà và vẫn còn phải vay mượn thêm. Quả thực, chi phí cuộc sống ở mức cơ bản tại các thành phố lớn trong nước bây giờ quá đắt đỏ. Tôi cho rằng Nhà nước cần đầu tư vào hạ tầng cơ sở, giao thông công cộng để giãn dân hơn là tập trung xây nhà ở xã hội. Chỉ khi hạ tầng giao thông hoàn chỉnh thì dù bạn mua nhà xa hơn vài chục km cũng không còn là vấn đề. Khi đó giá bất động sản tự khắc sẽ giảm ngay. Chứ bản thân tôi cũng không hề cảm thấy dễ chịu khi căn nhà của mình định giá hàng tỷ đồng nhưng cứ ra ngõ là kẹt xe".

Đó là chia sẻ của độc giả Baytrensong về thực trạng giá nhà vượt tầm với của người dân. Tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chiều 22/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh: "Bao nhiêu người cần nhà nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng một m2, ai có tiền mà mua". Thực tế, phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn.

Nói về những nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao, bạn đọc Vipma nhận định: "Giá nhà cao hiện nay là do tình trạng găm hàng, tạo 'sốt ảo' của những chủ đầu tư và các cò bất động sản. Kết quả là ai cũng muốn bán giá cao nhưng thực tế khả năng thanh khoản thấp. Hiện nay, có đầy những căn chung cư để trống, không sáng đèn, thậm chí là một số còn trở nên hoang vắng cỏ dại mọc um tùm... Do vậy, Nhà nước cần phải mạnh tay quyết liệt xử lý chủ đầu tư và các cò đất thao túng thị trường và găm hàng nhằm thu giá cao. Cần phải dẹp bỏ tư duy làm giàu bằng bất động sản, phải để số tiền đó đổ vào doanh nghiệp, khoa học công nghệ, đầu tư mới là sự làm giàu bền vững chứ không phải nhờ vài ba căn nhà".

Đồng quan điểm, độc giả Bla Bla cho rằng: "Có một số nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao quá tầm với của người dân như sau:

Thứ nhất, do lãi suất gửi tiết kiệm thấp, nguồn tiền nhàn rỗi được người dân rút ra và đầu tư vào đất đai. Nhất là khi tỷ giá tăng, vàng tăng, khiến người dân muốn tìm kênh trú ẩn nào đó để bảo toàn tài sản và bất động sản trở thành lựa chọn lý tưởng.

Thứ hai, không phải do nguồn cung thiếu mà là vì nhu cầu quá cao. Nhưng vấn đề là cầu này lại chủ yếu là của giới đầu cơ, còn người mua ở thực lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Để giải quyết vấn đề này cần có chính sách hạn chế đầu cơ.

Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Giá bất động sản cứ tăng, đến một lúc nào đó sẽ khiến người lao động mất động lực phấn đấu. Vậy nên, cần có chính sách đánh vào bất động sản bỏ hoang hoặc đánh thuế vào người mua từ bất động sản thứ hai".

Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để kìm giá bất động sản? ."Tôi thấy việc cần thiết nhất lúc này là tăng nguồn cung nhà ở ra ngoài xã hội:

1. Với nhà ở xã hội: áp dụng cho các phường, xã đông dân, ít quỹ đất. Cần thêm dự án mới. Tư nhân triển khai thì cần quản lý chặt hơn vì vẫn có nhiều tiêu cực.

2. Với đất nền: áp dụng cho các xã vùng lân cận. Hiện nay, các khu đất phân lô đấu giá, tái định cư về cơ bản vẫn để cỏ mọc hoang, chưa sử dụng. Vậy cần quản lý lại như sau: thắt chặt kênh thế chấp đất để vay tiền (tránh dân đầu cơ có thể xoay vòng dòng tiền); tăng cung ra thị trường (giao chỉ tiêu cho các xã, phường còn nhiều quỹ đất) và không cho giao dịch mua bán chuyển nhượng vĩnh viễn với các khu đấu giá này (chỉ chuyển nhượng thừa kế trong gia đình bố mẹ cho con)", độc giả Asxccd nói thêm.

Trong khi đó, bạn đọc Quanghongtd gợi ý: "Để có thể giải bài toán các khu nhà hoang, ngoài chuyện đánh thuế các căn nhà bỏ không để chống đầu cơ, giải pháp duy nhất để biến chúng thành nơi ở thực sự là xây thêm các tiện ích như bệnh viện, trường học, cửa hàng... hoặc chuyển hóa thành khu nhà dành cho tái định cư hàng loạt cho các dự án thu hồi đất lớn".

Thành Lê tổng hợp