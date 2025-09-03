26 năm 'làm công ăn lương' mua 3 nhà chung cư Hà Nội

Có người nhờ cha mẹ mua nhà cho, có người đầu tư đúng thời điểm nên giàu lên nhanh chóng. Còn tôi đi chậm, nhưng chắc.

Tôi rời quê lên Hà Nội lập nghiệp từ những năm cuối thập niên 1990. Khi ấy, tôi không có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học và khát khao đổi đời. Tôi bắt đầu từ những công việc bình thường, lương ba cọc ba đồng, sống tằn tiện trong những căn phòng trọ nhỏ hẹp, thiếu thốn đủ bề. Mọi người hỏi tôi vì sao không sống thoáng hơn, tiêu xài một chút cho "dễ thở"? Nhưng tôi luôn mang trong đầu một suy nghĩ đơn giản: phải có nhà. Không chỉ cho tôi, mà còn cho em tôi, cho ba mẹ tôi có nơi ra vào đàng hoàng mỗi khi lên thăm con.

Tôi không đầu tư, không kinh doanh lớn, không may mắn trúng đất, trúng chứng khoán như nhiều người. Mọi thứ tôi có đều đến từ việc làm công ăn lương, tích góp và tính toán chi tiêu từng chút một. Có những năm, tôi sống với 40-50% thu nhập, còn lại gửi tiết kiệm, phòng khi đau ốm, phòng khi cần lo việc lớn.

Sau gần 15 năm làm việc, cuối cùng tôi cũng dành dụm được khoản tiền kha khá đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì mua nhà cho bản thân, tôi lại quyết định mua căn hộ đầu tiên cho em trai mình vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Khi ấy, em tôi mới lập gia đình, cuộc sống còn chật vật, tôi muốn giúp em có nơi ổn định để bắt đầu chặng đường mới.

Đó là một quyết định không dễ dàng. Không ít người thân và bạn bè thân thiết từng nói tôi "ngốc", "lo chuyện bao đồng" khi bản thân còn đi thuê trọ mà đã lo mua nhà cho người khác. Nhưng tôi tin rằng đầu tư cho người thân, đặc biệt là khi họ cần, là việc nên làm. Tôi không coi đó là sự hy sinh, mà là lựa chọn mang lại ý nghĩa lâu dài.

5 năm sau, căn hộ đó đã bắt đầu xuống cấp. Em tôi, sau thời gian tiết kiệm và ổn định tài chính, muốn chuyển sang một nơi ở mới tốt hơn. Tôi lại tiếp tục hỗ trợ bằng cách đứng ra mua một căn chung cư mới cho em vào tháng 9/2020. Căn hộ cũ vẫn giữ lại, để cho thuê hoặc làm tài sản tích lũy lâu dài. Tính đến thời điểm đó, tôi đã dùng phần lớn số tiền mình tích lũy được trong hơn hai thập kỷ để mua hai căn hộ – đều không phải cho bản thân.

Trong khi đó, bản thân tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thuê nhà. Cuối năm 2018, tôi thuê căn hộ chung cư đầu tiên cho gia đình nhỏ của mình. Trước đó, tôi từng sống ở nhiều nơi trọ chật hẹp, ồn ào, không đảm bảo an ninh. Việc chuyển sang chung cư giúp cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn, đặc biệt là khi có con nhỏ. Đến giữa năm 2019, tôi chuyển sang căn chung cư khác, rộng rãi và gần nơi làm việc hơn. Tuy nhiên, cảm giác bất an vì sống trong nhà thuê vẫn luôn thường trực: sợ bị lấy lại nhà, sợ tăng giá, sợ phải chuyển đi khi đã quen thuộc với khu vực.

Mãi đến tháng 3/2020, tôi mới có thể mua được căn hộ đầu tiên cho chính mình. Đó là thành quả của 26 năm không ngừng làm việc, không dám buông lơi bất cứ đồng tiền nào. Căn hộ tuy không lớn, nhưng là của mình, là nơi tôi có thể an tâm sinh sống mà không còn lo lắng chuyện thuê mướn.

Tổng cộng, tôi đã chi khoảng một tỷ đồng để mua ba căn hộ: hai cho em trai, một cho bản thân. Nếu nhìn vào thị trường nhà đất hiện nay, số tiền đó có thể chỉ là khoản tiền cọc hoặc một phần vốn vay của nhiều người. Nhưng với tôi – một người làm công ăn lương, không có hậu thuẫn tài chính – thì đó là cả một hành trình sống tiết kiệm, lao động không ngừng nghỉ và đặt gia đình lên hàng đầu.

Tôi không trách móc cuộc sống, cũng không ganh tị với ai. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, một hành trình riêng. Có người nhờ cha mẹ mua nhà cho, có người đầu tư đúng thời điểm nên giàu lên nhanh chóng. Còn tôi đi chậm, nhưng chắc. Tôi không có tài sản lớn, không có nhà đất đầu tư, nhưng tôi có được sự bình an, tự hào vì đã từng giúp đỡ người thân mình ổn định chỗ ở.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để kể công mà chỉ đơn giản là để nhấn mạnh một điều: dù bạn bắt đầu từ đâu, nếu bạn kiên trì và biết mình đang hướng tới điều gì, thì vẫn có thể đạt được ước mơ an cư. Một tỷ đồng – 26 năm – ba mái ấm: đó là kết quả của một hành trình không màu mè, nhưng đầy ý nghĩa.

Nguyễn Phương Mai