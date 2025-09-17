Vay mua nhà 2,3 tỷ ở Sài Gòn trước tuổi 30

'Sau một năm đi làm và tiết kiệm, cháu tôi quyết tâm vay nợ và đặt cọc căn hộ 2,3 tỷ ở Thủ Đức, rồi cày cuốc trả nợ sau'.

"Cháu tôi năm nay 27 tuổi, cũng nằm trong số 9X mua nhà từ sớm. Khi cưới, vợ chồng cháu chỉ có một số vốn ít ỏi bằng vàng và tiền mừng cưới. Sau một năm đi làm và tiết kiệm, gom hết số tiền tích lũy, các cháu đặt cọc căn hộ 2,3 tỷ ở Thủ Đức. Hai vợ chồng cháu quyết tâm vay mua nhà trước rồi 'cày cuốc' trả nợ sau.

Sau hai năm, các cháu đã trả xong toàn bộ căn nhà, dù bố mẹ là công nhân về hưu không phụ được gì. Có thể thấy các bạn trẻ 9X trở đi kiếm tiền nhanh hơn thế hệ đi trước. Khi còn trẻ, các bạn có sức khỏe và kiến thức, lướt đi nhanh hơn, nên tranh thủ mua nhà. Chứ tới 40 tuổi sức khỏe và công việc sẽ chững lại, việc lo toan cho con cái lại tăng lên thì việc mua nhà dù nhỏ cũng rất vất vả".

Đó là quan điểm của độc giả Anhhoap xung quanh câu hỏi "Vì sao người trẻ Việt tăng mua nhà dù giá cao?". Khảo sát của One Mount Group cho thấy, dù nhóm chủ lực hiện nay là 35-44 tuổi, nhưng thế hệ 18-34 cũng chiếm tỷ trọng đáng kể với hơn 27% các giao dịch mua nhà, phản ánh rõ xu hướng trẻ hóa. Một khảo sát khác năm 2023 của PropertyGuru 2023 cũng chỉ ra xu hướng đảo chiều độ tuổi trong sở hữu nhà: nhóm 22–26 tăng từ 13% năm 2021 lên 19% năm 2023, nhóm 27–30 tăng từ 39% lên hơn 42%, trong khi các nhóm tuổi lớn hơn giảm dần.

Ủng hộ xu hướng mua nhà từ sớm của người trẻ, bạn đọc Caothily nhận định: "Giữa lúc giá vàng lên xuống thất thường, chứng khoán phải thật am hiểu, nhanh nhạy mới có lời, thì bất động sản vẫn là kênh giữ tài sản bền vững nhất. Người trẻ ngày nay không còn ngồi chờ đợi giá nhà giảm nữa, họ dám xuống tiền, dám đầu tư sớm và đó mới là cách không bỏ lỡ chuyến tàu tài sản của tương lai. Nói chung, giờ các bạn trẻ đều giỏi kiếm tiền, nhanh nhạy nên không thể bỏ qua kênh đầu tư này".

"Việc các bạn trẻ bây giờ mạnh dạn mua nhà sớm là rất đáng giá. Khi tuổi trẻ có thu nhập ổn định, tích lũy được chút vốn, có thể vay hỗ trợ nếu chần chừ quá lâu thì giá nhà cứ leo cao, ngày càng khó với, cơ hội sẽ bị bỏ lỡ. Việc vừa có chỗ ở vừa đầu tư là rất hợp lý. Nếu chọn được dự án hạ tầng tốt, đường thoáng, tiện ích đủ dùng, vay hợp lý, trả được đều đặn hàng tháng thì bạn có thể vừa an cư, vừa sinh lời trong tương lai", độc giả Thu Huong bổ sung thêm.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Nguyễn Hoàng Hoa so sánh: "Tôi và bạn bè của mình cũng đã vay nợ để sở hữu nhà trước tuổi 35. Người trẻ bây giờ mua nhà sớm giống như trồng cây vậy, trồng càng sớm thì càng sớm có bóng mát. Chứ để 5-10 năm nữa, giá nhà leo thang thì có khi chỉ đủ mua cái ban công. Thời điểm này mà ai dám xuống tiền mua nhà sớm mới là khôn ngoan".

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ quan điểm mua nhà sớm. Độc giả Ktsuce chỉ ra rủi ro: "Người Việt thường có tư duy cái gì càng tăng thì càng mua, đến khi giảm lại đua nhau bán. Điều này phản ánh rằng có quá nhiều người đầu cơ theo tâm lý đám đông, làm méo mó thị trường. Cho nên, tôi cho rằng, cần hạn chế làn sóng đổ tiền vào bất động sản".

Đó cũng là suy nghĩ của bạn đọc Thanbahoang: "Vấn đề lớp trẻ chính là giới tiêu thụ lớn hàng hóa thông thường. Nhiều người ra trường mà cứ tập trung vào chuyện mua nhà thì hàng hóa sao tiêu thụ được? Tuổi trẻ nên chi tiêu vào việc khác để nâng cao cuộc sống thay vì lo tiết kiệm để mua nhà quá sớm".

Việt Thành tổng hợp