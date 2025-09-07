Tôi sống thoải mái hơn sau 29 năm bỏ Sài Gòn về Bình Dương sống

Tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Tôi về Bình Dương mua nhà 3 tỷ vì chung cư Sài Gòn 'ảo giá' 5 tỷ". Hàng chục năm nay mỗi ngày tôi đều thấy có hàng chục ngàn nhân viên từ Sài Gòn qua Bình Dương và Đồng Nai làm việc trong các khu công nghiệp bằng phương tiện xe đưa đón của công ty.

Theo dõi giá nhà hiện tại ở Bình Dương đang được rao bán trên các trang bất động sản, căn hộ khu cao cấp 77 m2, đã hoàn thiện nội thất, được đăng giá bán 2,9 tỷ, căn 220 m2 giá 5,8 tỷ. Những khu khác một căn 70 m2 cũng chỉ 1,6 tỷ đồng. Tức là mức giá này thấp hơn nhiều so với ở trung tâm TP HCM.

Nói về môi trường học phổ thông của con cái, tôi thấy chất lượng chẳng thua gì trên Sài Gòn. Còn việc học ngoại ngữ cũng chẳng hề khó khăn khi ở TP HCM có trung tâm nào tên tuổi thì ở đây cũng có hết. Khi con cái vào đại học có thể vào làng đại học, đi lại còn gần hơn từ trong trung tâm Sài Gòn.

Bản thân tôi đã về đây mua nhà, sinh sống và làm việc được 29 năm. Lúc mới ra trường, tôi có ở lại Sài Gòn làm việc vì thời điểm đó các công ty FDI trong khu công nghiệp nơi tôi ở còn rất ít. Sau bốn năm, đã có nhiều công ty hơn nên tôi kiếm được công việc và chuyển về Bình Dương ổn định cuộc sống và đi làm. Sau đó bốn năm, tôi lập gia đình và gây dựng cơ sở kinh doanh hàng nội thất.

>> 10 năm thuê trọ sướng hơn mua nhà 3-4 tỷ trong hẻm Sài Gòn

29 năm qua, tôi cũng chỉ vào Sài Gòn khi có công việc cần giải quyết. Số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù chỗ tôi ở chỉ cách quận 1 khoảng 25 km. Tháng rồi, tôi đưa người thân đi khám bệnh, tiền xe công nghệ cả đi và về chưa đến 600.000 đồng. Nói chung, mọi sinh hoạt của tôi khi chuyển từ TP HCM về Bình Dương đều rất thuận tiện, thoải mái, chứ không hề khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ.

Đến thời hai đứa con Gen Z nhà tôi vào đại học. Các con học trường quốc tế bên tỉnh giáp ranh, ra trường đi làm cho công ty FDI trong khu công nghiệp gần nhà. Thu nhập hàng tháng bao gồm cả chỉ tiêu vặt và đầu tư kiến thức cũng chỉ đâu đó 10 triệu đồng, còn lại để tiết kiệm. Các con cũng chẳng phải tốn tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, cơm nhà chỉ một bữa chiều, bữa trưa công ty lo miễn phí. Con đi làm cách nhà 17 km, có xe bảy chỗ đón tận cửa, thu nhập khá hấp dẫn và nhiều phúc lợi khác... Nói chung là rất nhiều thuận lợi.

Ở tỉnh tôi, chuyện làm việc cho các công ty sản xuất trong khu công nghiệp có thể cho thu nhập 30 triệu một tháng là bình thường. Trong khi đó, bạn chỉ cần bỏ ra 6 triệu là thuê được căn hộ 70 m2 đã đầy đủ nội thất rồi. Còn nếu thuê nhà mặt đất 60 m2 thì hẻm phải rộng cho ôtô đi lại. Bỏ ra tầm ngoài 10 triệu bạn còn thuê được nguyên căn nhà cấp bốn mặt tiền đường để kinh doanh luôn.

Vậy nên, tôi hoàn toàn ủng hộ xu hướng rời TP HCM về Bình Dương hoặc các tỉnh lân cận để sinh sống, làm việc để có cuộc sống dễ thở, chất lượng hơn.

Hung