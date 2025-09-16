25 năm mắc kẹt trong căn nhà cũ vì tư duy 'sống tạm'

Căn nhà cũ với không gian chật hẹp, xuống cấp và nguy hiểm, giá trị tài sản không tăng, nhưng chị tôi vẫn tự nhủ 'sống tạm cũng được'.

Suốt 25 năm qua, chị gái tôi cùng gia đình nhỏ của mình vẫn gắn bó với một căn nhà cũ. Ngôi nhà ấy từng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhưng theo thời gian, nó ngày càng xuống cấp. Những bức tường loang lổ, mái ngói dột khi mưa, nền nhà bong tróc, chỉ có một gác xép nhỏ làm chỗ sinh hoạt cho hai chị em. Mỗi lần đến thăm, tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy sự bất tiện mà chị và gia đình đang phải chịu đựng.

Ở một thành phố đang thay đổi từng ngày, khi nhiều người đã chuyển sang những căn hộ chung cư hiện đại hoặc xây dựng lại nhà cửa khang trang, thì chị tôi vẫn phải xoay xở trong không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và không đảm bảo an toàn. Nỗi lo lắng lớn nhất là những ngày mưa bão, khi mái nhà dột, nước ngấm vào tường, cả gia đình gần như thức trắng đêm để che chắn và hứng nước.

Câu hỏi là:" Vì sao chị gái tôi chưa thể đổi nhà?". Căn nguyên chính vẫn là vấn đề tài chính. Chị gái tôi là công chức nhà nước, thu nhập ổn định nhưng không cao. Chồng chị làm việc tự do, thu nhập bấp bênh, lại phải lo toan cho con cái ăn học. Nhiều lần anh chị đã bàn tính chuyện sửa nhà, nhưng chi phí sửa chữa cũng quá lớn so với khả năng. Mua một căn hộ mới thì càng nằm ngoài tầm với. Ngoài ra, thói quen "an cư lạc nghiệp" cũng khiến chị tôi ngần ngại thay đổi.

Ngôi nhà cũ gắn bó với bao thế hệ, là nơi chứa đựng kỷ niệm của cha mẹ để lại. Vì thế, dẫu biết ngôi nhà ngày càng xuống cấp, chị vẫn cố gắng cầm cự, tự nhủ rằng "sống tạm cũng được". Nhưng việc ở mãi trong căn nhà cũ không chỉ là sự bất tiện về sinh hoạt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và tinh thần của cả gia đình.

Không gian chật hẹp: Gác xép nhỏ chỉ đủ để hai chị em sinh hoạt, thiếu sự riêng tư cần thiết khi con cái lớn dần.

Xuống cấp và nguy hiểm: Tường nứt, mái dột, hệ thống điện cũ kỹ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh hưởng tinh thần: Một không gian thiếu sáng, ẩm thấp khiến con người dễ mệt mỏi, căng thẳng, khó có được cảm giác "an cư" thực sự.

Giá trị tài sản không tăng: Giữ mãi căn nhà cũ cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội đầu tư, tích lũy từ bất động sản – vốn là kênh sinh lời ổn định ở các thành phố lớn.

Vậy giải pháp nào cho tương lai của những gia đình công chức như chị tôi? Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là cần một kế hoạch cụ thể và sự quyết tâm thay đổi. Tôi khuyên chị của mình:

Đầu tiên, lập quỹ tiết kiệm mua nhà dài hạn: Dành riêng một khoản tiết kiệm hằng tháng, thậm chí nhỏ thôi, nhưng kiên trì trong nhiều năm. Việc mở sổ tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn sẽ giúp tích lũy nhanh hơn, tạo nền tảng tài chính vững chắc để đổi nhà.

Thứ hai, tiếp cận các gói vay mua nhà ưu đãi: Hiện nay, nhiều ngân hàng và dự án nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ có hỗ trợ vay dài hạn với lãi suất thấp. Nếu biết tính toán, vợ chồng chị tôi hoàn toàn có thể mua một căn hộ chung cư tầm trung, vừa đảm bảo chỗ ở hiện đại, vừa trả góp trong khả năng.

Thứ ba, cải tạo, sửa chữa theo từng giai đoạn: Nếu chưa đủ điều kiện đổi nhà ngay, một giải pháp tạm thời là sửa chữa từng phần như thay mái, nâng nền, sơn lại tường, cải tạo gác xép thành phòng nhỏ. Tuy không giải quyết triệt để, nhưng sẽ cải thiện đáng kể chất lượng sống.

Thứ tư, khai thác giá trị mảnh đất cũ: Nếu căn nhà cũ nằm ở vị trí có giá trị, gia đình có thể cân nhắc bán đi để mua một căn nhà mới khang trang hơn ở khu vực khác. Đây là lựa chọn khó khăn vì gắn bó với kỷ niệm, nhưng đôi khi cần chấp nhận thay đổi để có cuộc sống tốt hơn.

Thứ năm, đầu tư vào tri thức và nghề nghiệp: Một giải pháp lâu dài nhưng bền vững chính là đầu tư cho sự nghiệp, kỹ năng để tăng thu nhập. Chỉ khi kinh tế khá lên thì việc đổi nhà mới thực sự bền vững.

Tôi tin rằng, với sự quyết tâm, trong 5-10 năm tới, chị gái tôi hoàn toàn có thể rời bỏ căn nhà cũ đã xuống cấp để bước vào một tổ ấm khang trang, an toàn và tiện nghi hơn. Một ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần, là môi trường để các con được phát triển toàn diện, để gia đình có thêm niềm vui sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Câu chuyện của chị gái tôi có lẽ không phải là cá biệt. Ở các thành phố, vẫn còn nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà cũ xuống cấp, không đủ tiện nghi. Điều quan trọng là mỗi người cần nhìn nhận đúng giá trị của "an cư" và mạnh dạn tìm giải pháp thay đổi. Một tổ ấm khang trang không chỉ là niềm mơ ước, mà là động lực để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.

Bảo Ngọc