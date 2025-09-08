Thu nhập 35 triệu bất lực nhìn căn hộ chung cư Sài Gòn 70 m2 bán giá 6 tỷ

Mỗi lần đi ngang khu chung cư mới mở bán ở TP HCM, nhìn bảng giá niêm yết gần 90 triệu đồng một m2, tôi chỉ biết cười chua chát.

Tôi năm nay 32 tuổi, đã đi làm gần 10 năm. Thu nhập của tôi và vợ cộng lại không thấp - khoảng 35 triệu. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống, xăng xe, gửi chút ít về cho gia đình hai bên... chúng tôi cũng để dành được khoảng 15–20 triệu. Thế nhưng, giấc mơ an cư ở TP HCM với vợ chồng tôi ngày càng trở nên xa vời.

Những năm gần đây, mỗi lần xem tin tức bất động sản, tôi chỉ biết thở dài vì năm nào giá nhà cũng "cao nhất thập kỷ". Báo cáo mới nhất cho thấy, giá bán chung cư tại TP HCM đã tăng đến 36% so với cùng kỳ năm ngoái, bình quân hiện gần 90 triệu đồng một m2. Một căn hộ tầm 70 m2 – mức phổ biến cho gia đình trẻ – giờ giá cũng không dưới 6–7 tỷ đồng.

Tôi thử nhẩm tính: với khả năng tiết kiệm 15–20 triệu đồng mỗi tháng, để mua được một căn hộ như vậy, nếu không vay ngân hàng, chúng tôi phải dành dụm vài chục năm. Nhưng ngay cả khi vay, gánh nặng trả nợ lãi và gốc cũng vượt quá sức chịu đựng, bởi giá nhà luôn tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập.

Điều khiến tôi chán nản hơn là trên thị trường gần như không còn căn hộ giá vừa túi tiền. Phân khúc dưới 60 triệu đồng một m2 gần như biến mất. Nguồn cung hiện chủ yếu chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang – những sản phẩm không dành cho phần đông người trẻ như tôi. Thực tế, nhiều dự án xây xong để trống, giá vẫn cứ tăng vù vù, trong khi những người có nhu cầu thật sự lại loay hoay không có chỗ ở phù hợp.

Cảm giác của tôi là rất bất lực. Mỗi lần đi ngang khu chung cư mới mở bán, nhìn bảng giá niêm yết, tôi chỉ biết cười chua chát. Thế hệ của bố mẹ tôi trước đây, chỉ sau vài năm chăm chỉ làm việc đã có thể mua được một ngôi nhà nhỏ ở thành phố. Còn tôi, ở độ tuổi 30 sung sức, vẫn đôi khi phải tự hỏi: mình có đang bị bỏ lại phía sau? Một mái nhà, vốn được xem là nền tảng của sự ổn định, giờ dường như cũng trở thành một giấc mơ xa xỉ. Và điều đó khiến chúng tôi mất đi động lực để lao động, phấn đấu.

Tôi chia sẻ những dòng này không phải để than thở, mà để nói lên nỗi lòng của nhiều người trẻ. Chúng tôi không đòi hỏi những căn hộ sang trọng, chỉ mong có cơ hội tiếp cận được những sản phẩm phù hợp với thu nhập thực tế. Nếu thị trường bất động sản cứ tiếp tục mất cân đối như hiện nay, khoảng cách giữa "có nhà" và "không nhà" sẽ ngày càng lớn, và giấc mơ an cư của hàng triệu người trẻ sẽ mãi chỉ là điều xa vời.

