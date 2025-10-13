Tôi lương 40 triệu bất lực trước căn hộ Sài Gòn 5 tỷ đồng

Thị trường chung cư TP HCM dường như chỉ đang nói chuyện với người giàu, chứ không phải với những người thu nhập tầm trung như tôi.

Tôi năm nay 35 tuổi, làm trong ngành tài chính ngân hàng, thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Con số ấy, với nhiều người, nghe có vẻ ổn. Nhưng với tôi, đó chỉ là một cách nói khác của việc đủ sống, nhưng không đủ để mơ về ngôi nhà riêng. Và vì không có nhà, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện cưới vợ.

Tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ là sẽ có nhà. 10 năm trước, khi mới ra trường, tôi thuê trọ ở quận Bình Thạnh, phòng 15 m2. Lúc đó, một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở khu Thủ Đức chỉ khoảng 1,2 – 1,5 tỷ đồng. Tôi nghĩ chỉ cần cố gắng 5–7 năm, dành dụm đều đặn là mua được.

Nhưng giờ đây, giá căn hộ ở khu đó đã tăng gấp ba, thậm chí gấp bốn lần. Căn hộ 70 m2 giờ phải trên 5 tỷ đồng. Trong khi thu nhập của tôi dù tăng gấp ba so với hồi mới đi làm, vẫn chẳng thể nào theo kịp. Ở Sài Gòn, với 2,8 tỷ, có khi chỉ đủ mua một căn hộ studio 35 m2, xa trung tâm hàng chục cây số.

Theo báo chí, hiện nay gần 60% nguồn cung căn hộ tại TP HCM là loại hạng sang, giá từ 110 đến hơn 250 triệu đồng mỗi mét vuông. Mặt bằng giá trung bình gần 100 triệu đồng mỗi m2. Nói cách khác, thị trường nhà ở đang nói chuyện với người giàu, chứ không phải với những người thu nhập tầm trung như tôi.

Tôi thử tính: nếu muốn mua một căn hộ 5 tỷ đồng, sẽ phải vay 70% trong 20 năm. Tức là, mỗi tháng tôi phải trả gần 35–40 triệu đồng tiền gốc và lãi. Nghĩa là toàn bộ thu nhập của tôi phải dành hết cho căn nhà, sống bằng gì, ăn bằng gì, cưới vợ bằng gì? Vì thế, tôi không dám vay, không dám mạo hiểm, vì chỉ một biến cố nhỏ như mất việc vài tháng là tôi có thể mất luôn căn hộ đang trả góp.

Thế là đến giờ tôi vẫn ở nhà thuê - một căn hộ chung cư có giá khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, cộng tiền điện nước, gửi xe, ăn uống, chi tiêu... cũng gần hết nửa lương. Mỗi tháng vẫn có tiền tích lũy, nhưng nhìn vào giá nhà tăng từng ngày, từng tháng, tôi hiểu rằng mình đang chạy theo một cuộc đua mà đích đến ngày càng xa.

Tôi từng có người yêu. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, cũng từng bàn chuyện kết hôn. Nhưng mỗi lần nhắc đến "nhà ở đâu", cả hai đều im lặng. Cô ấy nói không muốn sống mãi trong căn hộ thuê bé xíu, muốn có tổ ấm thật sự trước khi sinh con. Tôi hiểu và đồng cảm, nhưng nhìn vào khả năng của mình, tôi không dám hứa. Thế là chúng tôi chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì không đủ niềm tin rằng sẽ cùng nhau vượt qua được những năm tháng chật vật với khoản nợ vài tỷ đồng và căn hộ còn chưa kịp bàn giao.

35 tuổi, tôi vẫn đi làm, một mình thuê nhà ở trọ. Đôi khi về căn phòng quen thuộc, nhìn quanh bốn bức tường mà tôi thấy mình như chưa trưởng thành. Không phải vì tôi không cố gắng, mà vì giá nhà đã vượt khỏi tầm với của những người như tôi.

Tôi không phản đối việc phát triển nhà hạng sang vì xã hội nào cũng cần những dự án cao cấp, thể hiện sự phát triển. Nhưng thật khó chấp nhận khi phân khúc trung cấp và bình dân gần như biến mất, trong khi đó mới là nhu cầu thật của phần lớn người dân. Một thị trường khỏe mạnh phải có sự cân đối, để người thu nhập trung bình vẫn có thể mơ về ngôi nhà nhỏ. Còn hiện tại, thị trường dường như chỉ phục vụ cho 10% người giàu nhất.

Nếu không có chính sách hỗ trợ, thế hệ chúng tôi có lẽ sẽ trở thành "thế hệ đi thuê nhà" mãi mãi, làm việc chăm chỉ cả đời nhưng không thể an cư. Tôi không mong nhà rẻ đến mức ai cũng mua được. Tôi chỉ mong nguồn cung nhà phù hợp hơn với thu nhập thật. Các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nên tái cân bằng thị trường, khuyến khích phát triển dự án trung cấp, ưu đãi thuế và thủ tục cho nhà ở giá hợp lý. Đồng thời, mở rộng hạ tầng giao thông, metro, đường vành đai để người dân có thể sống ở xa trung tâm mà vẫn kết nối được với nơi làm việc.

Tôi tin, nếu có những chính sách như vậy, người trẻ sẽ bớt tuyệt vọng hơn. Họ sẽ dám lập gia đình, sinh con, dám ở lại thành phố và gắn bó lâu dài, thay vì mơ về một nơi khác "dễ sống hơn".

Quang Tung Do