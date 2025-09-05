10 năm thuê trọ sướng hơn mua nhà 3-4 tỷ trong hẻm sâu Sài Gòn

Nhà trong hẻm nhỏ, ban đêm tối om, xe máy tránh nhau còn khó, mùa mưa ngập nước, mùa nắng oi bức... nhưng giá 3-4 tỷ, tôi chào thua.

Tôi năm nay 35 tuổi, vào TP HCM lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Suốt hơn 10 năm qua, tôi đã trải qua đủ kiểu nhà thuê, từ phòng trọ nhỏ trong hẻm sâu đến căn hộ chung cư tiện nghi. Chính những trải nghiệm ấy khiến tôi rút ra một điều: thà thuê một chỗ ở chất lượng còn hơn bỏ tiền mua căn nhà riêng chật chội trong hẻm ngoằn ngoèo.

Những năm đầu đi làm, thu nhập chưa nhiều, tôi từng thuê một căn nhà cấp bốn trong hẻm bốn, năm nhánh ở quận Tân Bình cũ. Ban đầu thấy rẻ, lại gần chỗ làm nên chấp nhận. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi thấm thía sự bất tiện: hẻm nhỏ, ban đêm tối om, xe máy tránh nhau còn khó; mùa mưa thì ngập nước, mùa nắng thì oi bức, rác thải bốc mùi. Bạn bè đến chơi hay shipper giao hàng đều than "khó tìm quá". Đêm nào có việc gấp, gọi taxi hay xe cấp cứu cũng chỉ có thể đứng chờ ngoài đầu hẻm. Sống một thời gian, tôi thật sự cảm thấy ngột ngạt.

Khi có điều kiện hơn, tôi chuyển sang thuê căn hộ. Cùng số tiền bỏ ra mỗi tháng, tôi có chỗ để xe rộng rãi, thang máy sạch sẽ, bảo vệ trực 24/7, không gian thoáng đãng, tiện ích đầy đủ. Về đến nhà sau một ngày làm việc, tôi thấy thoải mái và an toàn hơn nhiều so với cảnh chật chội trong hẻm nhỏ trước kia.

>> 'Làm công ăn lương' mua 3 nhà chung cư Hà Nội

Nhiều người khuyên tôi nên mua nhà, vì "có nhà mới là an cư, thuê mãi chỉ như đổ tiền qua cửa sổ". Nhưng tôi nghĩ khác. Nếu mua một căn nhà hẻm sâu, xe máy đi còn khó, với giá 3–4 tỷ, tôi không chỉ tự nhốt mình vào sự bất tiện hàng ngày mà còn ôm rủi ro lớn khi muốn bán lại. Một người bạn tôi từng mua nhà trong hẻm ngoằn ngoèo ở Bình Thạnh, rao cả nửa năm không ai mua, cuối cùng vừa kẹt vốn vừa kẹt chỗ ở. Tôi không muốn mình rơi vào cảnh ấy.

Với tôi, an cư không chỉ nằm ở tấm sổ hồng, mà ở chất lượng sống hàng ngày. Thuê nhà cho tôi sự linh hoạt: chọn nơi gần công việc, tiện trường học của con, và sẵn sàng chuyển đi khi điều kiện thay đổi. Tôi thà chậm lại giấc mơ sở hữu nhà, nhưng đổi lấy một cuộc sống thoải mái, an toàn, ít lo toan hơn.

Ở tuổi 35, tôi vẫn chọn thuê một căn hộ tiện nghi thay vì mua nhà trong hẻm sâu. Tôi tin mình không chạy theo ảo tưởng "phải sở hữu bằng mọi giá", mà đang sống đúng với giá trị mình cần: sự thoải mái, an toàn và bình yên trong từng ngày. Tất nhiên, đó chỉ là lựa chọn của riêng tôi. Tôi biết có nhiều người trẻ khác cùng độ tuổi có quan điểm ngược lại: thà mua một căn nhà nhỏ để "có cái của riêng", dù ở hẻm sâu vẫn yên tâm hơn thuê. Sẽ không có đúng hay sai tuyệt đối, quan trọng là lựa chọn và hoàn cảnh của mỗi người.

