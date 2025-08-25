Thất nghiệp tuổi 40 khi đang 'ôm' nợ 2,5 tỷ mua nhà Sài Gòn

Khi quyết định vay 70% để mua căn hộ 3,5 tỷ, tôi cứ nghĩ rằng với mức thu nhập ổn định của mình, việc trả nợ không phải quá khó.

Tôi năm nay 40 tuổi, từng nghĩ mình đã bước vào giai đoạn ổn định nhất của cuộc đời. Thu nhập 30 triệu đồng một tháng từ công việc văn phòng giúp tôi duy trì cuộc sống đủ đầy cho gia đình nhỏ ở TP HCM. Năm 2019, sau nhiều năm tích cóp, tôi mạnh dạn mua một căn hộ chung cư trị giá 3,5 tỷ đồng.

Với số vốn tích lũy chỉ chiếm khoảng 30% giá trị căn hộ, tôi phải vay ngân hàng phần còn lại, tương đương gần 2,5 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng ghi rõ: thời hạn vay 20 năm, lãi suất ưu đãi 7-8% trong hai năm đầu, sau đó thả nổi theo thị trường. Tôi đã lường trước áp lực, nhưng vẫn tin rằng với mức thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng không phải là điều quá khó.

Thế rồi, biến cố đến bất ngờ. Đầu tháng 6 vừa rồi, công ty thông báo cắt giảm nhân sự vì tình hình kinh doanh khó khăn. Tôi nằm trong danh sách ấy. Sau 15 năm làm việc, cống hiến hết mình, tôi rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi 40.

Trong tay tôi vẫn còn khoản nợ lớn, trong khi tiền gốc lẫn lãi hằng tháng không hề nhỏ. Lãi suất sau ưu đãi đã tăng lên 12% một năm, khiến số tiền trả ngân hàng mỗi tháng lên tới gần 25 triệu đồng. Trước kia, với thu nhập 30 triệu, tôi còn đủ xoay xở; nay mất nguồn thu nhập chính, tôi thực sự bế tắc.

>> Bỏ hơn 3 tỷ mua căn hộ Sài Gòn nhưng cho thuê chỉ lời bạc cắc

Nỗi lo cơm áo gạo tiền, cộng thêm áp lực ngân hàng, khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Vợ tôi đi làm nhưng thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng – không đủ để gánh nổi khoản vay quá lớn này. Bán nhà thì không đành, bởi đó là tổ ấm cả gia đình tôi, cũng là niềm tự hào của hai vợ chồng sau bao năm lao động. Nhưng giữ nhà lại đồng nghĩa với gánh nặng đè lên vai, nhất là trong bối cảnh công việc mới ở tuổi 40 không dễ tìm, mức lương khó lòng cao như trước.

Tình cảnh khiến tôi nhận ra một thực tế cay đắng: nhiều người lao động như tôi đang bị kẹt trong "giấc mơ an cư". Giá nhà liên tục leo thang, vượt xa thu nhập trung bình của đại đa số, buộc chúng tôi phải vay nợ dài hạn. Khi còn việc làm, mọi thứ có vẻ trong tầm kiểm soát. Nhưng chỉ một biến cố như mất việc, bệnh tật, khủng hoảng... là cả kế hoạch đổ vỡ, gia đình dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Giấc mơ sở hữu một căn nhà ở thành phố trở thành áp lực đè nặng lên vai người trẻ. Để rồi đôi khi, căn nhà không còn là chốn bình yên, mà lại biến thành gánh nặng, thành nỗi ám ảnh mỗi khi đến kỳ trả nợ ngân hàng. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ mua nhà rằng, hãy cân nhắc kỹ hơn khi quyết định mua nhà bằng đòn bẩy tài chính. Đúng là ai cũng muốn "an cư lạc nghiệp", nhưng giữa một thị trường nhà đất giá cao chót vót, việc dồn toàn bộ thu nhập tương lai để trả nợ có thể biến chúng ta thành con nợ bất đắc dĩ, sống trong bất an thay vì yên ổn.

Đinh Nam