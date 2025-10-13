Căn hộ hạng sang chiếm gần 60% nguồn cung sơ cấp tại TP HCM cũ

Quý III, nguồn cung căn hộ tại TP HCM cũ tiếp tục nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp, với gần 60% rổ hàng thuộc loại hình hạng sang.

Theo báo cáo của Knight Frank Việt Nam, quý III, TP HCM trước sáp nhập ghi nhận 1.800 căn hộ mở bán mới và 2.600 căn tồn kho, nâng tổng nguồn cung sơ cấp lên 4.400 căn. Trong đó, phân khúc hạng sang chiếm hơn 57% tổng nguồn cung sơ cấp tại đây (từ 110-250 triệu đồng mỗi m2), tập trung chủ yếu ở TP Thủ Đức cũ.

Nguồn cung hạng sang lấn áp nhà trung cao cấp khiến mặt bằng giá sơ cấp bình quân căn hộ quý vừa qua đạt gần 96 triệu đồng mỗi m2, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Diễn biến tương tự được ghi nhận bởi Trung tâm nghiên cứu thị trường One Mount Group. Theo đơn vị này, quý vừa qua, thành phố chào đón hơn 5.500 căn hộ mở bán mới, với giá bán trung bình gần 96 triệu đồng mỗi m2, cao hơn 21% so với cùng kỳ. Các dự án mới mở bán trong quý dao động 108-130 triệu đồng mỗi m2, với gần 62% thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, giá từ 100 triệu đến hơn 200 triệu đồng mỗi m2.

Còn theo Avison Young Việt Nam, thị trường bất động sản quý III là cuộc đua một chiều của các dự án cao cấp, hạng sang. Đơn vị này cho biết 90% rổ hàng mở bán mới có giá trên 90 triệu đồng mỗi m2, tăng 5-8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu Nam Rạch Chiếc, thuộc khu Đông TP HCM, dẫn đầu nguồn cung mới với hàng loạt dự án hạng sang và siêu sang, nâng mặt giá tại đây lên 200-300 triệu đồng mỗi m2, biến TP HCM thành tâm điểm phát triển bất động sản cao cấp, siêu cao cấp.

Bất động sản cao cấp khu vực ven sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, cho rằng sự dịch chuyển này bắt nguồn từ tình trạng khan hiếm quỹ đất trung tâm và chi phí triển khai dự án ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư sở hữu quỹ đất nội thành buộc phải ưu tiên phát triển dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang nhằm đảm bảo biên lợi nhuận, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu.

Theo ông, khu Đông TP HCM đang trở thành tâm điểm của làn sóng phát triển này khi chiếm 70-80% tổng nguồn cung nhà ở toàn thành phố. Phần lớn dự án mở bán gần đây đều thuộc nhóm hạng sang, nổi bật như Eaton Park với giá chào khoảng 214-230 triệu đồng mỗi m2, The Prive dao động 130-150 triệu đồng mỗi m2, Diamond Sky dự kiến 130 triệu đồng mỗi m2, hay Palm City sắp ra mắt với mức 250-310 triệu đồng mỗi m2. Dự án The Global City cũng theo chiến lược tương tự, hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu và nhà đầu tư quốc tế.

Ở góc độ khác, ông Sơn Hoàng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường Knight Frank Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh của khu vực, kéo theo sự mở rộng đáng kể của tầng lớp thượng lưu. Dự báo đến năm 2028, số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên sẽ tăng gần 30% so với hiện nay. Lực cầu mạnh mẽ từ nhóm khách hàng giàu trong nước và nhà đầu tư quốc tế đang củng cố sức mua cũng như xu hướng phát triển của phân khúc hạng sang. Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng quyền sở hữu nhà cho người nước ngoài cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cũng góp phần mở rộng thanh khoản cho thị trường này.

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, nhận định trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, hạ tầng đô thị liên tục được nâng cấp và các đồ án quy hoạch mới được triển khai, giá bán tại các khu vực lõi đô thị sẽ khó có khả năng hạ nhiệt.

Bước sang quý IV, Knight Frank dự báo khu vực TP HCM cũ sẽ đón thêm khoảng 4.500 căn hộ mới, chủ yếu đến từ các dự án cao cấp và hạng sang đang trong giai đoạn triển khai. Nhu cầu được dự báo duy trì ổn định, kéo giá bán sơ cấp bình quân tại khu lõi đô thị tiệm cận 100 triệu đồng mỗi m2.

Cùng quan điểm, One Mount Group ước tính TP HCM sau sáp nhập sẽ có thêm khoảng 23.000 căn hộ mở bán, trong đó khu vực lõi trung tâm chiếm khoảng 50% tổng nguồn cung và tiếp tục nghiêng về nhóm sản phẩm có giá trên 100 triệu đồng mỗi m2. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy xu hướng nguồn cung mới tiếp tục tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi căn hộ vừa túi tiền ngày càng khan hiếm, khiến mặt bằng giá chung của thị trường có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Phương Uyên