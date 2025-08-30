Có nhà đất và chung cư Sài Gòn nhưng gia đình tôi vẫn đi ở trọ

Tôi muốn chuyển về căn nhà cấp bốn ở ngoại thành sống cho yên ổn, nhưng chồng lại ngại đi xa khói bụi và không nỡ chuyển trường cho con.

Vợ chồng tôi năm nay 45 tuổi, con trai lớn đang học lớp 9, con nhỏ mới lớp 2. Sau nhiều năm vất vả ở Sài Gòn, vợ chồng tôi có được tài sản là một căn nhà cấp bốn ngoại thành, diện tích 70 m2, hẻm rộng, cách trung tâm khoảng 12 km. Khu này dân trí thấp, khói bụi và nhiều xe lớn, nên chúng tôi không ở mà cho thuê với giá 6 triệu đồng một tháng. Giá nhà hiện tại gần đó đang được người ta rao bán khoảng 6 tỷ đồng.

Ngoài căn nhà này, chúng tôi cũng mua được một căn chung cư khác, hai phòng ngủ, rộng 60 m2. Căn chung cư này chúng tôi mua để đợi tăng giá vì đang làm đường mở rộng gần đó. Chúng tôi cũng đang cho thuê để trả bớt nợ ngân hàng. Hiện, hai vợ chồng tôi còn nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng.

Mặc dù có hai bất động sản, nhưng chúng tôi vẫn đang phải đi ở thuê khu trung tâm vì con cái còn học trên này. Chúng tôi thuê căn hộ cũ và ở được mấy năm, tuy vậy gần đây chủ nhà nói muốn lấy lại để cho con họ ở. Hiện, vợ chồng tôi rất băn khoăn khi lại đứng trước vấn đề an cư: trở về nhà mình ở ngoại thành hay tiếp tục tìm nhà khác trong trung tâm để thuê?

Bản thân tôi muốn về căn nhà cấp bốn ở ngoại thành cho yên ổn, nhưng chồng lại ngại đi xa khói bụi. Ngoài ra, nếu chuyển nhà về đây, tôi cũng phải chuyển trường con học và chất lượng chắc chắn không tốt bằng trường hiện tại. Tỏng khi đó, nếu bán căn nhà đó đi để mua nhà khác trong trung tâm, chúng tôi sợ khó đủ tiền mua được căn nhà đất khác hiện tại.

Chuyển về căn chung cư chúng tôi cũng gặp bài toán khó vì xa và cũng đang cho thuê để trả nợ ngân hàng. Trong khi đó, tiềm năng tăng giá căn hộ này rất tốt. Chồng tôi ngỏ ý bán nhà cấp bốn, mua chung cư khu trung tâm đang ở, và giữ lại căn chung cư mới để có thu nhập thụ động và sau này cho hai con. Tuy vậy, nhiều người đều bảo chúng tôi rằng không nên làm vậy và nhất đất có giá hơn chung cư về lâu dài.

Tôi thực sự muốn giải quyết dứt điểm chuyện chỗ ở cho gia đình vì bản thân cũng đã lớn tuổi, công việc cũng đang nhiều nguy cơ biến động, có thể mất việc do tình trạng sáp nhập, con cái cũng cần cải thiện chất lượng cuộc sống. Có hai tài sản mà vẫn phải đi ở trọ khiến chúng tôi rất mệt mỏi. Liệu vợ chồng tôi nên làm gì để cơ cấu lại tài sản cho hợp lý, vừa an cư, vừa đầu tư phù hợp?

Minh An