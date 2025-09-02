Hành trình 5 năm mua penthouse từ hai bàn tay trắng

Khi ra trường, hành trang của bạn tôi chỉ là một ý tưởng kinh doanh về ứng dụng giáo dục trực tuyến và một khoản nợ sinh viên.

5 năm trước, anh bạn thân của tôi bắt đầu sự nghiệp với hai bàn tay trắng. Hôm nay, bạn dọn vào căn penthouse giữa trung tâm thành phố – điều mà nhiều người mơ cũng không dám nghĩ. Tôi không ghen tị, không ngưỡng mộ một cách mù quáng, mà thực sự xúc động, vì đó là hành trình tôi đã đồng hành, đã chứng kiến, từng ngày.

Anh ấy không phải "con nhà nòi", chẳng có bố mẹ hỗ trợ vốn liếng. Khi ra trường, hành trang của bạn tôi chỉ là một ý tưởng kinh doanh về ứng dụng giáo dục trực tuyến và một khoản nợ sinh viên. Nhiều người khi ấy gọi anh là "viển vông", vì ai cũng biết khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục ở Việt Nam là hành trình gian nan và rất dễ thất bại. Nhưng anh bắt đầu và không dừng lại.

Những ngày đầu, bạn tôi làm tất cả những việc có thể: từ viết code, đi gặp khách hàng, tìm nhà đầu tư, thuê cộng tác viên... Tôi nhớ có lần bạn rủ tôi đi uống cà phê nhưng rồi cả buổi chỉ ngồi tranh thủ chỉnh sửa bài thuyết trình để kêu gọi vốn. Bạn thức trắng đêm, sống tằn tiện, và chấp nhận từ bỏ nhiều thứ, kể cả chuyện tình cảm cá nhân, để dồn toàn lực cho dự án.

Nhiều người thấy bạn thành công hôm nay, nhưng họ không thấy những lần bạn thất bại. Đã có lúc ứng dụng ra mắt nhưng không ai dùng. Có lần bị đối tác hủy hợp đồng phút chót, cả nhóm suýt giải thể. Có tháng không trả được lương cho nhân viên, bạn phải vay nóng để giữ chữ tín. Bạn tôi từng nói: "Không sợ mất tiền, chỉ sợ mất niềm tin của anh em đi cùng".

Bước ngoặt đến khi dự án của bạn lọt vào mắt xanh của một quỹ đầu tư nước ngoài. Họ không chỉ rót vốn mà còn giúp mở rộng thị trường sang Đông Nam Á. Từ đó, bạn tôi đi nhanh hơn, nhưng vẫn rất thận trọng. Mỗi lần gọi thêm vốn, bạn không dùng tiền để tiêu xài, mà đầu tư vào đội ngũ, sản phẩm và công nghệ. Những quyết định đó khiến công ty tăng trưởng bền vững, dù thị trường công nghệ luôn biến động.

Năm thứ 5, bạn quyết định mua căn penthouse. Một căn hộ hơn 300 m2, có sân vườn, bể bơi riêng, ở một trong những tòa tháp đẹp nhất thành phố. Bạn không vay ngân hàng, không mua trả góp. Khi tôi hỏi sao lại quyết định "vung tay" như vậy, bạn cười: "Đây không phải là phần thưởng cho mình, mà là lời nhắc rằng mọi nỗ lực suốt 5 năm qua không vô nghĩa".

Tôi suy nghĩ rất nhiều sau câu chuyện của bạn. Trong bối cảnh nhiều người trẻ mơ hồ với tương lai, sợ rủi ro, ngại thử thách và dễ bỏ cuộc, thì bạn tôi là minh chứng rằng: người trẻ Việt hoàn toàn có thể làm nên chuyện nếu đủ kiên trì, tầm nhìn và đạo đức nghề nghiệp. Tôi không cổ vũ việc ai cũng phải trở thành doanh nhân hay phải sở hữu penthouse mới là thành công. Nhưng tôi cho rằng, mỗi thế hệ đều cần những tấm gương như thế.

Bởi thành công không tự nhiên mà đến. Đằng sau ánh hào quang là những tháng ngày khốc liệt, những hy sinh thầm lặng mà người ngoài không bao giờ thấy hết. Cũng từ câu chuyện này, tôi thấy rõ hơn một thực tế: Việt Nam không thiếu người tài, chỉ thiếu môi trường hỗ trợ họ đi đường dài. Bạn tôi may mắn vì gặp đúng nhà đầu tư, được gia đình ủng hộ về tinh thần, và gặp những cộng sự cùng chí hướng. Nhưng nếu có một hệ sinh thái khởi nghiệp hỗ trợ tốt hơn – từ chính sách thuế, vốn vay, hạ tầng đến giáo dục – thì chắc chắn sẽ có nhiều "penthouse" khác được dựng lên bởi chính những người trẻ Việt.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hoặc nên mơ đến một căn hộ xa xỉ. Nhưng tôi tin rằng, người trẻ nào cũng cần một ước mơ lớn, dù đó là căn nhà nhỏ trong hẻm, một quán cà phê do mình làm chủ, hay một sản phẩm khiến đời sống người khác tốt hơn. Quan trọng không phải là đích đến, mà là bạn có dám bắt đầu và đi đến cùng không? Bạn tôi không chỉ mua được căn penthouse. Bạn còn mua được sự tự tin, sự ghi nhận, và quan trọng hơn là giữ được những giá trị cốt lõi trong hành trình làm người, làm nghề. Đó là điều tôi khâm phục nhất.

