Tôi hụt hơi vì cha mẹ cố giữ 10 tỷ thừa kế đến cuối đời

Ba mẹ có một mảnh đất ở quê trị giá gần 4 tỷ đồng, một căn nhà phố 6 tỷ cho thuê, nhưng quyết giữ tài sản đến cuối đời.

Đọc bài viết "Ba con 'ăn mòn' căn nhà thừa kế 6 tỷ", tôi có suy nghĩ khác với tác giả Bang Lang. Có lẽ điều khiến tôi buồn nhất trong nhiều năm qua không phải vì mình kém cỏi hay lười biếng, mà là vì tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chỉ vì không có được sự hỗ trợ đúng lúc.

Tôi là con trai duy nhất trong gia đình. Ba mẹ tôi có để lại tài sản thừa kế không nhỏ: một mảnh đất ở quê giờ trị giá gần 4 tỷ đồng, một căn nhà phố 6 tỷ cho thuê, cùng ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Tất cả đều là thành quả lao động, tích góp cả đời của ba mẹ. Nhìn vào, ai cũng khen tôi may mắn, vì "tương lai chẳng thiếu gì".

Nhưng nghịch lý là, trong suốt những năm tháng cần khởi đầu, tôi chưa từng được chạm vào bất kỳ phần nào trong khối tài sản đó. Tôi bắt đầu sự nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng, không một đồng vốn trong tay, tự xoay xở để tồn tại và vươn lên.

Nhiều cơ hội đến rồi đi, chỉ vì tôi không đủ khả năng nắm bắt. Có lần, một người bạn rủ tôi góp vốn mở quán cà phê nhỏ – ý tưởng hay, thời điểm tốt, địa điểm đẹp. Tôi ao ước được tham gia, nhưng rồi đành từ chối vì trong túi chẳng có nổi vài trăm triệu. Chỉ sau vài năm, quán ấy phát triển thành chuỗi thương hiệu nổi tiếng, bạn tôi giờ đã trở thành chủ doanh nghiệp trẻ.

Trong khi đó, bạn bè cùng trang lứa của tôi lại khác. Tôi nhớ rõ nhất là một người bạn học cùng đại học. Năm 25 tuổi, cậu được cha mẹ sang tên cho một căn nhà nhỏ và hỗ trợ thêm vốn để mở tiệm kinh doanh. Nhờ vậy, cậu ấy khởi nghiệp sớm, dám thử và dám sai. Đến nay, khi chúng tôi vừa ngoài 30, bạn đã có chuỗi cửa hàng ổn định, thu nhập gấp nhiều lần so với tôi. Căn nhà nhỏ ngày nào giờ cũng tăng giá gấp mấy lần, trở thành "bệ phóng" vững chắc cho cuộc đời cậu.

Tôi nhìn mà vừa mừng cho bạn, vừa chạnh lòng cho mình. Có những đêm nằm trằn trọc, tôi thường tự hỏi: "Nếu ngày ấy mình có chút vốn liếng trong tay, liệu cuộc đời bây giờ có khác không?". Và câu trả lời, dù không nói ra, nhưng lòng tôi luôn biết rõ, nếu ngày đó mình cũng có chút vốn liếng trong tay, có lẽ con đường đã bớt gập ghềnh hơn.

Tất nhiên, tôi không trách ba mẹ. Họ có lý lẽ riêng: giữ tài sản đến cuối đời để an tâm, để chắc chắn rằng con cái không "hư hỏng" hay tiêu xài phí phạm. Tôi hiểu, thế hệ của họ lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nên quan niệm về tài sản rất khác. Họ tin rằng, giữ của cải đến cuối đời mới là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình, để chắc rằng con cái không tiêu xài lãng phí hay đi sai đường. Tất cả đều xuất phát từ tình thương và lo lắng.

Tôi tôn trọng quyết định đó, nhưng không thể phủ nhận rằng, vì thế mà tôi đã bỏ lỡ những thời điểm vàng son nhất của tuổi trẻ – khi bản thân còn tràn đầy sức lực và khát vọng.

Chính từ trải nghiệm của mình, tôi tự nhủ: sau này, khi làm cha mẹ, tôi sẽ không đi theo con đường giống ba mẹ bây giờ. Tôi sẽ không vội vàng trao tài sản khi con chưa biết quản lý, nhưng ngay từ nhỏ tôi sẽ dạy con giá trị của đồng tiền, cách chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư. Và khi con vừa bước chân vào đời, cần một điểm tựa để khởi đầu, tôi sẽ sẵn sàng trao lại phần thừa kế cho con. Không phải để con dựa dẫm, mà để con có cơ hội bứt phá, không phải lặp lại những tiếc nuối như tôi.

Tôi tin rằng, tài sản thừa kế chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được trao đúng lúc. Và đôi khi, điều quý giá nhất cha mẹ để lại không phải là đất đai, nhà cửa, mà chính là sự tin tưởng và niềm tin vào tương lai của con mình.

