Nhà tôi như bể chứa nước mưa vì hàng xóm trồng cây trên sân thượng

Lá cây nhà hàng xóm rụng quá nhiều, bay sang sân thượng nhà tôi, làm tắc máng thoát nước, nhưng họ vẫn tỉnh bơ: 'Thông cảm nha'.

Nhà tôi ở trong một khu phố nhỏ, các căn nhà san sát nhau, mái bằng và có sân thượng. Hàng xóm sát vách với tôi rất thích cây cối, trên sân thượng họ trồng đủ loại: từ hoa giấy, lựu cảnh cho đến mấy cây bóng mát trong chậu to. Tôi cũng không có ý kiến gì, vì ai cũng có quyền làm đẹp không gian sống của mình.

Nhưng vấn đề là lá cây rụng xuống quá nhiều. Mỗi lần gió to hoặc đến mùa thay lá, lá rụng bay sang sân thượng nhà tôi, rồi theo mưa trôi xuống máng thoát nước. Hậu quả là máng bị tắc liên tục, mái nhà tôi không khác gì bể chứa nước mưa. Có lần trời mưa lớn, nước không kịp thoát, tràn ngược vào phòng tầng trên, làm thấm tường, hư cả sơn trần. Tôi phải thuê thợ đến nạo vét máng, tốn không ít tiền.

Điều khiến tôi bức xúc hơn là việc này diễn ra nhiều lần, không phải chỉ một. Tôi cũng đã nhắc khéo vài lần, kiểu "Anh ơi, nhà em hay bị nghẹt máng do lá cây bay sang, anh xem có cách nào xử lý không"... Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Họ chỉ cười, bảo: "Cây thì phải rụng lá chứ em, thông cảm nha!". Thú thật, nghe câu đó mà tôi vừa ngại, vừa khó chịu.

Tôi không hề phản đối việc họ trồng cây. Tôi cũng thích cây xanh, thậm chí còn muốn học hỏi cách họ chăm sóc. Nhưng việc cây của họ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà tôi – gây hư hại và mất thêm chi phí sửa chữa, thì thực sự không thể bỏ qua mãi được.

Bộ luật Dân sự 2015, Điều 175 về ranh giới giữa các bất động sản: Chủ sở hữu không được làm ảnh hưởng đến bất động sản liền kề, phải tôn trọng và giữ gìn ranh giới chung. Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng có nguyên tắc: hoạt động của cá nhân không được gây tác động xấu đến môi trường sống và sinh hoạt của người khác. Đặc biệt, nếu hành vi của hàng xóm gây thiệt hại thực tế (như tắc máng, ngập nước, hư tường, tốn chi phí sửa chữa), thì theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, họ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tức là về lý, hàng xóm của tôi phải có trách nhiệm khắc phục, che chắn hoặc ít nhất dọn dẹp thường xuyên, nếu không thì khi gây ra thiệt hại, họ phải bồi thường. Tuy vậy, nói thì dễ, nhưng xử lý ngoài đời lại rất khó. Hàng xóm sát vách, nếu làm căng thì mất tình làng nghĩa xóm, còn im lặng chịu đựng thì tôi thấy ấm ức, tiền sửa chữa thì mình bỏ ra.

Giờ tôi đang phân vân có nên nói thẳng, đề nghị họ che chắn hoặc dọn dẹp thường xuyên hơn? Hay là mình nên tìm cách làm thêm lưới chắn lá cho máng nhà mình? Đúng là ở sát vách nhau, nhiều khi chuyện nhỏ lại thành ra khó xử. Nếu nói mạnh quá thì mất hòa khí hàng xóm, mà im lặng thì cứ phải chịu thiệt hoài.

Bách