'Vay 1,3 tỷ mua nhà 2,8 tỷ nhưng bán vội sau chưa đầy hai năm'

Lương 50 triệu đồng một tháng, hai vợ chồng tôi tự tin vay mua nhà, nhưng không chịu nổi áp lực trả nợ, và phải bán vội sau hai năm.

"Lương của tôi khoảng 20 triệu đồng một tháng, vợ tôi 30 triệu. Hai vợ chồng tôi mua căn nhà 2,8 tỷ, trả trước 1,5 tỷ. Phần còn lại, chúng tôi vay ngân hàng 1,3 tỷ trong 20 năm. Ấy vậy mà chưa tới hai năm sau, vợ chồng tôi đã phải bán nhà vì áp lực mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng khoảng 15 triệu.

Thật lòng, tôi khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ nghe lời mật ngọt 'an cư lạc nghiệp'. Khoản vay mua nhà ấy có thể khiến các bạn đánh mất rất nhiều thứ, bao gồm cả thanh xuân và sự bình yên. Thay vào đó, bạn sẽ sống như cái xác không hồn, cứ phải làm việc mãi để trả nợ. Hai năm đó tôi như sống trong địa ngục mà chẳng hề thấy vui vì có nhà. Sau khi trải qua hoàn cảnh đó, giờ tôi thấy cuộc đời mình có lẽ đã giá trị hơn rất nhiều nếu không đi vay ngân hàng".

Đó là chia sẻ của độc giả Minz sau bài viết "Thất nghiệp tuổi 40 khi đang 'ôm' nợ 2,5 tỷ mua nhà Sài Gòn" của tác giả Đinh Nam, kể về tình cảnh trớ trêu khi vay ngân hàng 70% để mua một căn hộ chung cư trị giá 3,5 tỷ đồng. Giá bán căn hộ ở Hà Nội, TP HCM đang ngày càng xa tầm với của nhiều người. Theo Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, mặt bằng giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội vượt mức 75 triệu đồng/m2, không chỉ vượt xa khả năng mua của người thu nhập thấp, mà còn nằm ngoài khả năng chi trả của cả nhóm thu nhập trung bình - cao.

Cùng chung cảm giác "khóc dở mếu dở" sau khi vay mua nhà, bạn đọc Đan bình luận: "Tôi đã mua nhà được hơn 10 và còng lưng trả lãi suất cho vay của ngân hàng, có khi lên tới 15,4%, tương đương 21 triệu đồng trong hơn bốn năm qua (chỉ năm đầu tiên là 9,5% còn những năm tiếp theo tăng lên 12,5% và cho đến bây giờ là 15,4%). Chưa kể tôi cũng phải trả lãi vay mượn người quen cũng tầm 12 triệu một tháng. Tính ra mỗi tháng tôi mất 33 triệu chỉ để đi trả nợ.

Trong khi đó, công việc kinh doanh của tôi lại đi vào ngõ cụt. Áp lực trả nợ tính theo ngày, theo giờ (ngân hàng trước hạn 5 ngày và 2 ngày đã réo đòi nợ) khiến tôi căng thẳng cực độ. Đến ngày thanh toán, tôi lại phải tìm cách xoay xở trả nợ đúng hẹn. Tính ra trong 10 năm mua nhà, tiền lãi mà tôi phải trả và đã trả cũng lên tới 3,2 tỷ đồng, trong khi nợ gốc vẫn còn tương đương 2,5 tỷ".

Nói về bài toán vay mua nhà, độc giả AlibaD cảnh báo: "Vay mua nhà là tốt, nhưng phải tính toán kỹ, đừng nghe lời các môi giới bất động sản hay mấy người làm tín dụng ngân hàng nói ngọt mà nhắm mắt làm liều. Để đảm bảo an toàn cho khoản vay, tôi cho rằng cần chú ý mấy điểm sau:

Thứ nhất, bạn cần tính trước khả năng trả nợ xong vẫn phải có dư một chút (nhưng phải tính trên mức lãi suất cao nhất của ngân hàng, đừng để mấy cái ân hạn gốc hay lãi suất ưu đãi mấy tháng đầu làm mờ mắt).

Thứ hai, Bạn phải có khoản dự phòng để trả nợ trong ít nhất 3-6 tháng, phòng trường hợp công việc gặp trục trặc bất ngờ. Số tiền đó bạn cứ gửi tiết kiệm, coi như tài sản đảm bảo an toàn cho khoản vay, vì khi trả nợ trễ hạn sẽ bị phạt nặng, lãi càng khủng hơn.

Cuối cùng, nếu thấy tình hình bất ổn, không thể duy trì việc trả nợ, bạn cần cắt lỗ sớm: bán nhà trả nợ ngay. Vì càng gồng bằng cách vay mượn bên ngoài để đập vào khoản nợ ngân hàng, bạn càng dễ phá sản".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hoàng Anh nhấn mạnh: "Vay ngân hàng mua nhà chỉ nên vay từ 30-40% giá trị tài sản, cao nhất là 60% nếu như thu nhập của bạn trên 60 triệu đồng một tháng. Và phải có nguồn tài sản khác để dự phòng bán và trả nợ.

Tôi cũng là người tỉnh lẻ, có nhà thành phố bằng cách mua đất vùng ven, nhà nhỏ, cộng thêm tích lũy tiết kiệm ở mức lương 30-40 triệu đồng từ 10 năm trước. Lúc còn độc thân, tôi chi tiêu ít, nên cố 'cày cuốc', ráng sức mua nhà chính thức năm 32 tuổi. Vì khi có gia đình, con cái, tôi sẽ khó mà có thể vay mua nhà và trả nợ bằng thu nhập hiện có.

Sai lầm của rất nhiều người là vay khá nhiều, tới 70% giá trị căn nhà. Từ đó, lãi vay cộng áp lực trả gốc hàng tháng với mức thu nhập duy nhất sẽ khó để họ đảm bảo trả nợ. Các ngân hàng luôn tung lãi suất ban đầu ở mức thấp, sau đó thả nổi ở mức rất cao khiến nhiều người dễ rơi vào cảnh khó khăn nếu không tính toán cẩn thận, đề phòng rủi ro".

Việt Thành tổng hợp