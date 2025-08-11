Đứt tuyến mang tai, nước bọt rỉ qua vết thương

TP HCMAnh Kha, 33 tuổi, bị tai nạn đứt cơ mặt và cơ cắn, đứt ống tuyến mang tai khiến nước bọt rỉ liên tục qua vết thương.

6 ngày trước đó anh Kha bị miếng vỡ chai thủy tinh chém vào góc mặt hàm trái, cấp cứu tại bệnh viện địa phương được khâu vết thương cầm máu. Vài ngày sau tình trạng nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng nước bọt từ vết thương chảy liên tục không ngừng.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Cố vấn Trung tâm Tai Mũi Họng, ghi nhận vết thương dài 18 cm, vùng má trái bệnh nhân sưng nề, nghi đứt ống tuyến mang tai vùng có phân nhánh dây thần kinh số 7, nguy cơ cao gây liệt cơ vận động vùng mặt. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy bệnh nhân bị khuyết mô dưới da vùng góc hàm trái, phù nề.

Êkíp phẫu thuật theo vết mổ 6 ngày trước nhằm tránh để lại sẹo trên mặt người bệnh, ghi nhận đứt cơ mặt song chỉ mới được cơ sở y tế địa phương khâu da mà chưa khâu phục hồi lớp cơ. Các cơ và mô xung quanh viêm dính vào nhau phình to. Người bệnh đứt hoàn toàn ống tuyến nước bọt mang tai trái, tuyến mang tai sưng nề lấp đầu gần của dây thần kinh số 7. Ngoài ra, cơ cắn trái của người bệnh đứt, một số nhánh dây thần kinh số 7 chi phối cơ cắn bị tổn thương.

Sau khi xác định được tổn thương, êkíp phẫu thuật bóc tách dây thần kinh số 7 theo phân nhánh ra khỏi tuyến mang tai, bảo tồn nhánh trán và nhánh cằm. Tiếp đó, bác sĩ cắt tuyến mang tai trái đã bị đứt, khâu phục hồi cơ cắn, đặt hút áp lực âm vùng cổ, cố định ống dẫn lưu, khâu da hai lớp và băng vết thương.

Giáo sư Chung Thủy (trái) phẫu thuật cho anh Kha. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo giáo sư Chung Thủy, tuyến mang tai là tuyến nước bọt lớn nhất, liên quan mật thiết với dây thần kinh mặt (dây thần kinh số 7). Nếu không xác định chính xác dây thần kinh số 7, khi cắt tuyến mang tai trong tình trạng viêm dính, phù nề dễ làm tổn thương dây thần kinh nguy cơ liệt mặt.

Hậu phẫu, anh Kha bảo tồn nguyên vẹn dây thần kinh số 7, vận động cơ mặt bình thường. Tái khám sau 7 ngày phẫu thuật, vết mổ lành thương tốt, không còn rỉ nước bọt.

Anh Kha được hướng dẫn cách dùng các loại thuốc trước giờ xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đứt ống tuyến nước bọt mang tai là tình trạng ống dẫn chính của tuyến mang tai tổn thương, thường do chấn thương vùng hàm má, vết thương sắc nhọn, tai nạn giao thông, va đập mạnh hoặc biến chứng phẫu thuật vùng mặt. Tổn thương ống tuyến khiến nước bọt chảy ra ngoài qua vết thương, sưng đau vùng mang tai, khó khăn khi ăn uống, nguy cơ nhiễm trùng, có thể ảnh hưởng dây thần kinh mặt.

Ở giai đoạn sớm, nếu tổn thương nhẹ, bác sĩ có thể điều trị bảo tồn ống tuyến. Tuy nhiên, khi tổn thương quá nặng, lan rộng, mô bị hoại tử hoặc ống tuyến không còn khả năng phục hồi, bác sĩ buộc phải cắt bỏ ống tuyến tổn thương.

Khi chảy nước bọt bất thường qua vết thương vùng má, sưng đau kéo dài sau chấn thương vùng hàm mặt, người bệnh cần đến khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng để được đánh giá và can thiệp kịp thời. Tránh để tổn thương phù nề, kéo dài gây hoại tử, xơ hóa, không thể bảo tồn. Sử dụng thiết bị bảo hộ khi tham gia các hoạt động có nguy cơ gây tổn thương, vệ sinh răng miệng sạch giúp hạn chế viêm nhiễm tuyến nước bọt.

Uyên Trinh

*Tên nhân vật đã được thay đổi