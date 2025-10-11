Dùng whey protein có gây vô sinh không?

Tôi sử dụng whey protein để hỗ trợ tăng cơ bắp khi tập gym. Dùng sản phẩm này thường xuyên có gây vô sinh không? (Hoàng An, 32 tuổi, Tuyên Quang)

Trả lời:

Whey protein là loại thực phẩm bổ sung được chiết xuất từ sữa, cung cấp nguồn protein chất lượng cao, giàu axit amin cần thiết cho sự phát triển cơ bắp. Chưa có nghiên cứu khoa học nào cho thấy whey protein gây vô sinh ở nam giới.

Một số người lo ngại điều này có thể do họ nhầm lẫn nhầm lẫn giữa whey protein và steroid - loại chất tổng hợp có thể gây rối loạn nội tiết, giảm chất lượng tinh trùng và dẫn đến vô sinh. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ việc cả whey protein và steroid đều có công dụng hỗ trợ tăng cơ, nhưng whey chỉ là protein từ sữa, hoàn toàn khác biệt với steroid đồng hóa.

Bổ sung whey đúng liều còn có thể cải thiện quá trình chuyển hóa. Sản phẩm có thể gây hại nếu nam giới sử dụng sai cách, lạm dụng liều lượng hoặc chọn sản phẩm kém chất lượng. Một số loại whey trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể bị pha trộn tạp chất, chất kích thích cấm, khi sử dụng lâu dài mới ảnh hưởng đến tinh trùng và khả năng sinh sản.

Bác sĩ IVF Tâm Anh tư vấn về vô sinh nam cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu bạn khỏe mạnh bình thường có thể dùng whey với liều lượng hợp lý, kết hợp chế độ ăn cân đối và tập luyện khoa học. Tuy nhiên, người mắc bệnh gan, thận, rối loạn chuyển hóa hoặc đang gặp vấn đề sinh sản nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, nổi mụn nhiều, cần ngưng sản phẩm và đi khám.

Nam giới trong độ tuổi sinh sản, có kế hoạch sinh con vẫn có thể dùng whey để hỗ trợ tập luyện. Nam giới cần lựa chọn sản phẩm uy tín từ các thương hiệu đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng và tránh các thành phần không rõ nguồn gốc. Dùng liều lượng phù hợp với nhu cầu của cơ thể và mục tiêu luyện tập, không nên thay thế các bữa ăn chính và cần kết hợp với chế độ ăn uống đa dạng, lành mạnh.

Khi vợ chồng gặp khó có con, nam giới nên đi khám sớm để được kiểm tra toàn diện về chất lượng tinh trùng, hormone sinh dục và các bệnh lý liên quan.

BS.CKII Cao Tuấn Anh

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội