Dùng vitamin C đúng cách thời dịch để tránh thừa

Liều lượng vitamin C của mỗi người cần hằng ngày có khác nhau không? Chị gái em cho con uống viên sủi vitamin C lẫn ăn cam chanh và các rau lá xanh có hợp lý không, về lâu dài có hại gì không thưa bác sĩ? (Hồng Hải)

Trả lời:

Nhu cầu vitamin C có thay đổi theo lứa tuổi. Trẻ em cần 50-70 mg, người lớn là 70-100 mg. Có thể hiểu, một ngày trung bình cơ thể cần 100 mg vitamin C. Để đạt lượng vitamin C này, chúng ta cần ăn khoảng 200 gram trái cây mỗi ngày. Ví dụ: sáng ăn một trái ổi, chiều ăn một trái quýt hay sáng ăn trái chuối, chiều ăn nửa trái thanh long...

Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây tươi nên chỉ cần ăn trái cây tươi hàng ngày, cơ thể vẫn đảm bảo lượng đủ lượng vitamin C theo nhu cầu hằng ngày. Trong rau xanh cũng có loại vitamin này nhưng nếu rau qua bảo quản hoặc luộc chín thì lượng vitamin C không còn nữa.

Lưu ý, nếu cơ thể đang có bệnh, bị nhiễm trùng hoặc đang sắp nhiễm bệnh do hằng ngày tiếp xúc với nhiều loại virus từ môi trường xung quanh thì phải có sức đề kháng. Để có sức đề kháng, cơ thể cần có nguyên liệu để tạo nên kháng thể liên tục. Nhu cầu vitamin C vì vậy cũng cần liên tục.

Vitamin C có nhiều trong ổi, cam, chanh, dâu, cà chua... Ảnh: Freeepik.

Trong trường hợp sống ở môi trường ô nhiễm nhiều, nhu cầu vitamin C có thể tăng cao gấp đôi, gấp ba, cho nên chúng ta cần nạp khoảng dưới 500 mg một ngày. Ví dụ, hàng ngày dùng một viên C sủi một gram tương đương 1.000 mg, gấp 10 lần nhu cầu vitamin C hằng ngày. Nếu bị bệnh cần tăng nhu cầu vitamin C, có thể uống 1/2 hoặc 1/4 viên là đủ.

Nếu dùng vitamin C liều cao liên tục sẽ ảnh hưởng đến hệ bài tiết, tiết niệu. Vitamin C axit hóa gây sỏi thận ở một số cơ địa nên nếu nhiều quá cũng không tốt. Loại vitamin này vào cơ thể hằng ngày từ thức ăn, thỉnh thoảng lúc bệnh thì bổ sung thêm, không ăn trái cây thì uống thêm vitamin C với liều vừa phải, không nên sử dụng thường xuyên.

Khuyến cáo dinh dưỡng trong thời dịch tốt và an toàn nhất là chúng ta nên ăn trái cây tươi, trung bình 200 gram trái cây với 2 loại khác nhau. Thỉnh thoảng nếu món nào hợp khẩu vị, bạn có thể ăn 300-500 gram trái cây trong một ngày cũng có thể chấp nhận được. Ăn quá nhiều cũng không có lợi.

Bác sĩ chuyên khoa I Đào Thị Yến Thủy

Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM