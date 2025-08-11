Dùng vạt da tái tạo niệu đạo hẹp

TP HCMAnh Quang, 49 tuổi, tiểu khó kéo dài, bác sĩ phát hiện đoạn hẹp dài 12 cm, dùng vạt da tái tạo niệu đạo mới.

Anh Quang từng phẫu thuật não, phải đặt thông tiểu dài ngày 10 năm trước. Theo thời gian, niệu đạo (ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể) bị hẹp, teo dần, gây tiểu khó.

Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam khoa, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chẩn đoán đoạn hẹp niệu đạo dài 12 cm, trong khi độ dài bộ phận này thường khoảng 16-20 cm. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng này ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, có thể gây ra nhiều biến chứng như bí tiểu cấp tính, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, thận ứ nước, viêm bàng quang...

ThS.BS Cao Vĩnh Duy cho biết anh Quang có da bao quy đầu dài nên êkíp lấy vạt da tại đây để tạo hình niệu đạo, tăng tính thẩm mỹ, ít biến chứng.

Các bác sĩ Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa phẫu thuật tái tạo niệu đạo cho anh Quang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hai ngày sau mổ, anh hồi phục, được xuất viện, chức năng cương dương không bị ảnh hưởng. Bác sĩ lưu ý nếu có biểu hiện như sốt, đau, tiểu khó, bí tiểu hoặc tiểu ra máu, người bệnh cần đi khám để kịp thời điều trị, tránh biến chứng.

Hẹp niệu đạo thường do mô sẹo hình thành sau tổn thương như bị tai nạn, chấn thương, viêm nhiễm, các bệnh lý khác hoặc bẩm sinh. Tùy mức độ và chiều dài đoạn hẹp, bác sĩ điều trị bằng phương pháp nong hoặc xẻ niệu đạo và phẫu thuật tạo hình.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi