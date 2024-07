Dùng tia laser xóa nốt ruồi mí mắt

TP HCMNốt ruồi ở mí mắt phải chị An tăng kích thước từ 2 mm lên 6 mm trong ba tháng, che khuất tầm nhìn, được bác sĩ loại bỏ bằng tia laser.

Chị An, 23 tuổi, ngụ Bình Dương, có cảm giác nặng mí mắt, ảnh hưởng tầm nhìn, thỉnh thỏang dụi mắt do nốt ruồi gây ngứa, khiến nốt ruồi rướm máu. Chị lo lắng ung thư, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Ngày 1/7, tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích, Phụ trách chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, cho biết nốt ruồi của chị An lành tính, nhưng do dụi mắt với lực mạnh nên chảy máu, may mắn chưa nhiễm trùng. Nốt ruồi tăng kích thước do tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời khiến các tế bào hắc tố tiết ra melanin tập trung thành cụm.

Để loại bỏ nốt ruồi một lần duy nhất, bác sĩ Bích sử dụng tia laser CO2 siêu xung với bước sóng 10.600 nm, tác động sâu vào lớp hạ bì ở mí mắt. Sau ba phút gây tê vị trí cần điều trị, bác sĩ Bích nhỏ dung dịch nước mắt nhân tạo và đặt công tắc len bảo vệ mắt bằng sắt để tránh tia laser lọt vào.

Sau 15 phút bắn laser, nốt ruồi được loại bỏ, tầm nhìn mắt thông thoáng. Để hạn chế nốt ruồi phát triển trở lại, bác sĩ tiếp tục bắn laser thêm 5 phút để xóa sạch phần hắc tố còn sót ở mí mắt.

Bác sĩ Ngọc Bích bắn laser CO2 siêu xung loại bỏ nốt ruồi mọc ở mí mắt chị An. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nốt ruồi thường có kích thước nhỏ, sậm màu (màu nâu, đen...), viền cạnh rõ nét và đều. Đôi khi, nốt ruồi có sự thay đổi chậm về hình dáng, số lượng, màu sắc, nhô cao lên, mọc thêm lông hoặc mờ dần, biến mất. Các nốt ruồi ở vùng da thường xuyên tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời hoặc bị va chạm cọ xát nhiều dễ có nguy cơ tiến triển thành u ác tính, ung thư da. Thông thường có thể nhận biết nốt ruồi lành tính hay ác tính thông qua màu sắc, kết cấu, hình dạng, kích thước, thời điểm xuất hiện và nhiều triệu chứng khác như ngứa, đau, rát, chảy máu, tiết dịch...

Theo bác sĩ Bích, hiện có nhiều phương pháp loại bỏ nốt ruồi an toàn như đốt điện, laser CO2, tiểu phẫu... Lựa chọn phương pháp điều trị nốt ruồi ở vùng da nhạy cảm như vùng mí mắt giới hạn hơn. Đa phần đều chọn laser nhờ tính an toàn, độ chính xác cao, ít gây tổn thương mô xung quanh, ít tạo sẹo, thời gian điều trị và hồi phục nhanh. Tuy nhiên, bác sĩ xử lý đòi hỏi thao tác chính xác vì chỉ cần sai lệch nhỏ sẽ để lại sẹo lớn và ảnh hưởng đến mắt.

"Số lượng và sự phát triển của nốt ruồi là tự phát, không thể phòng ngừa", bác sĩ Bích nói, song khuyến cáo thêm mọi người nên bảo vệ da, hạn chế sự phát triển của tế bào hắc tố bằng cách tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, thoa kem chống nắng và che chắn kỹ trước khi ra ngoài như mặc áo khoác, đội nón, đeo kính mát... Nốt ruồi không gây nhiều biến chứng đến sức khỏe nhưng cần theo dõi sự thay đổi, hạn chế tác nhân làm tổn thương, chảy máu và nhiễm trùng.

Quỳnh Dung

*Tên người bệnh đã được thay đổi