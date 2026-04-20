Dùng thuốc tiêu huyết khối tĩnh mạch cho cụ bà 91 tuổi

TP HCMCụ Bé, 91 tuổi, sưng đau chân trái do huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, được bác sĩ điều trị nội khoa bằng thuốc kháng đông.

ThS.BS.CKII Hồ Anh Tuấn, Đơn vị Tim mạch Can thiệp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, giải thích cục máu đông hình thành trong hệ tĩnh mạch sâu ở chân làm cản trở dòng máu trở về tim. Tình trạng này khiến áp lực trong tĩnh mạch tăng cao, dẫn đến dịch thoát ra mô xung quanh gây sưng, kèm theo phản ứng viêm tại chỗ khiến vùng da trở nên nóng, đỏ, đau khi vận động hoặc chạm vào.

Cụ Bé có tiền sử tăng huyết áp, song nguyên nhân hình thành huyết khối chưa xác định rõ. Theo bác sĩ Tuấn, huyết khối tĩnh mạch sâu có thể dẫn đến suy tĩnh mạch mạn tính, hội chứng hậu huyết khối (sưng chân kéo dài, loét da khó lành), nhiễm trùng hoặc nguy hiểm hơn là thuyên tắc phổi - tình trạng cục máu đông di chuyển lên phổi - có thể đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông theo phác đồ cá thể hóa. Thuốc chặn quá trình đông máu, ngăn cục máu đông phát triển thêm, hạn chế hình thành huyết khối mới, giảm nguy cơ biến chứng. Cơ thể có thể tự kích hoạt cơ chế tiêu sợi huyết tự nhiên để dần làm tiêu cục máu đông theo thời gian.

Cụ Bé dung nạp thuốc tốt, tình trạng sưng đau cải thiện rõ rệt, có thể vận động chi nhẹ nhàng. Sau 3 tháng, kết quả siêu âm cho thấy cục máu đông đã tiêu.

Bác sĩ khuyến nghị người bệnh tiếp tục tuân thủ điều trị, uống thuốc đúng giờ, kê chân cao hơn tim khoảng 10-15 cm để hỗ trợ hồi lưu tĩnh mạch. Bài tập nhẹ như xoay cổ chân, co duỗi ngón chân cũng giúp tăng lưu thông máu. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu cam, bầm tím dưới da hoặc đi tiêu phân đen, người bệnh cần tái khám ngay.

Bác sĩ Tuấn tư vấn cho bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Ngọc Châu

Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới là tình trạng cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch sâu ở chân, thường gặp ở vùng khoeo, đùi hoặc chậu. Yếu tố nguy cơ bao gồm lớn tuổi, ít vận động, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, sử dụng nội tiết tố, mang thai hoặc có các rối loạn đông máu.

Bệnh có thể diễn tiến âm thầm hoặc biểu hiện bằng các dấu hiệu như sưng một bên chân, đau, da đỏ hoặc đổi màu, tĩnh mạch nổi rõ. Trong một số trường hợp, người bệnh không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng. Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi, người bệnh xuất hiện cơn đau ngực, khó thở, ho ra máu, chóng mặt hoặc ngất, cần cấp cứu ngay.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện tình trạng sưng đau chân, người bệnh không nên tự xử trí theo kinh nghiệm dân gian mà cần đến cơ sở y tế để xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Ngọc Châu