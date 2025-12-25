Dùng robot phẫu thuật triệt căn ung thư tuyến tiền liệt

TP HCMÔng Thương, 72 tuổi, có khối u tuyến tiền liệt ác tính, được bác sĩ phẫu thuật cắt tận gốc bằng robot Da Vinci Xi.

Ông Thương, tiểu hơi gắt, nước tiểu có ít máu nên đến phòng khám kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt. Ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám chuyên sâu, chỉ số kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) đến 33 ng/ml, cao hơn 8 lần bình thường. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương khu trú tại thùy trái, xếp loại PIRADS 4 (nghi ngờ ác tính), chưa ghi nhận hạch hay tổn thương xương di căn.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, lấy 12 mẫu mô tuyến tiền liệt xét nghiệm, kết quả giải phẫu xác định ung thư ở thùy trái, còn khu trú trong tuyến tiền liệt. Ông Thương mắc bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng thể trạng còn tốt nên chọn phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi. Theo bác sĩ Cương, khối u ở thùy trái của tuyến tiền liệt xâm lấn lớp vỏ bao và túi tinh bên trái, bóc tách khó khăn. Robot Davinci Xi với camera 3D độ phân giải cao giúp bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc giải phẫu.

Bác sĩ điều khiển robot cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh hai bên, bảo tồn tối đa các bó mạch thần kinh, giúp giảm nguy cơ biến chứng, duy trì chức năng tiểu tiện cũng như sinh lý tốt hơn so với mổ mở hoặc nội soi truyền thống. Sau phẫu thuật 2 ngày, ông hồi phục tốt, có thể đi lại nhẹ nhàng, xuất viện.

Người bệnh cần tái khám đúng lịch định kỳ để đánh giá quá trình hồi phục và theo dõi nguy cơ tái phát. Người bệnh sẽ được kiểm tra nồng độ PSA nhằm phát hiện sớm còn sót tế bào ung thư hay không, nếu có sẽ được điều trị nội tiết, phối hợp xạ trị bổ trợ.

Bác sĩ Cương (phải) phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc cho ông Thương với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tại Việt Nam, ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 7 về số ca mắc mới và xếp thứ 9 về tỷ lệ tử vong do ung thư, theo Globocan năm 2022. Bệnh thường tiến triển chậm và ít triệu chứng ở giai đoạn sớm. Ở giai đoạn muộn, người bệnh thường bị rối loạn tiểu, tiểu máu, đau nhức xương, phù chân, suy thận...

Bác sĩ Cương cho hay phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc hoặc xạ trị có thể chữa khỏi ung thư giai đoạn sớm. Trường hợp đã tiến triển hay di căn có thể làm chậm sự phát triển của khối u, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống. Các phương pháp chính gồm liệu pháp nội tiết dùng thuốc triệt tiêu testosterone, hóa trị, liệu pháp miễn dịch, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới, nhất là người trên 50 tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, nên đến bệnh viện tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ. Để phòng bệnh, nên duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng như hạn chế thịt đỏ và chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, cắt giảm rượu bia, không hút thuốc lá.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi