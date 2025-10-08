Cắt tuyến tiền liệt triệt căn ung thư

TP HCMÔng Phan, 63 tuổi, bị rối loạn tiểu, sinh thiết xác định ung thư tuyến tiền liệt, bác sĩ phẫu thuật triệt căn bằng robot Da Vinci Xi.

Ông Phan khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận tuyến tiền liệt thể tích khoảng 40 ml, chỉ số PSA (kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt) 22 ng/mL tức gấp hơn 5 lần bình thường. Kết quả sinh thiết cho thấy ông bị ung thư tuyến tiền liệt ở cả hai thùy trái và phải.

Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chỉ số PSA trên 20 ng/mL cho thấy khả năng ung thư tiến triển nhanh. Nếu không được điều trị sớm, tế bào ung thư sẽ nhanh chóng di căn đến các hạch bạch huyết vùng chậu và di căn xa đến xương.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cho người bệnh bằng robot Da Vinci Xi nhằm cắt bỏ tuyến tiền liệt tận gốc, triệt căn ung thư. Đây là phương pháp điều trị tối ưu so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống do ít mất máu, hồi phục nhanh và giảm nguy cơ biến chứng tiểu không tự chủ, rối loạn chức năng tình dục

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt cho ông Phan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thay vì cắt dây chằng rốn và phúc mạc để đi vào khoang trước bàng quang như trước đây, bác sĩ Cương điều khiển robot Da Vinci Xi cắt phúc mạc đi vào hai bên của tuyến tiền liệt, cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh hai bên. Tổn thương ung thư được loại bỏ hoàn toàn, bảo tồn các cấu trúc quan trọng khoang trước bàng quang gồm dây chằng, bó mạch thần kinh cương.

Một ngày sau mổ, ông Phan hồi phục tốt, có thể đi lại ở hành lang bệnh viện, không đau, hai ngày sau xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh theo dõi sức khỏe, tái khám đúng hẹn, đến khám ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ điều khiển robot Da Vinci Xi điều trị ung thư cho ông Phan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư tuyến tiền liệt thường gặp ở nam giới sau 50 tuổi. Tại Việt Nam năm 2022 ghi nhận khoảng 5.870 ca mắc mới, theo Globocan. Bệnh thường tiến triển chậm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm. Khi tiến triển, người bệnh xuất hiện các triệu chứng như tiểu khó, tiểu đau, tiểu máu, rối loạn cương dương, xuất tinh có máu, đau xương, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân...

Bác sĩ Cương khuyên nam giới sau 50 tuổi nên kiểm tra tuyến tiền liệt định kỳ để đánh giá nguy cơ ung thư. Ở giai đoạn rất sớm, nguy cơ thấp, người bệnh có thể được theo dõi tích cực hoặc điều trị bằng liệu pháp khu trú. Trường hợp ung thư còn khu trú trong tuyến tiền liệt hoàn toàn có cơ hội chữa khỏi bệnh bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Khi ung thư tiến triển hoặc di căn, bác sĩ điều trị giảm nhẹ bằng liệu pháp nội tiết tố, phối hợp xạ trị hoặc hóa trị.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi

