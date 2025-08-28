Dùng mật ong thế nào khi tăng đường huyết

Người bị tăng đường huyết không nên dùng quá 1-2 thìa cà phê mật ong mỗi ngày, ưu tiên pha loãng với nước ấm để hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Tăng đường huyết là nồng độ glucose trong máu cao hơn mức bình thường, thường gặp ở người tiền đái tháo đường hoặc người bệnh đái tháo đường. Tình trạng này kéo dài có thể gây biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mật ong chứa đường chủ yếu ở dạng fructose, glucose, cung cấp năng lượng nhanh, giàu một số vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, mật ong vẫn là nguồn đường đơn, có thể làm tăng nhanh đường huyết sau ăn nếu sử dụng quá mức.

Người bị tăng đường huyết có thể dùng mật ong nhưng không quá 1-2 thìa cà phê mỗi lần (khoảng 10 g), tránh dùng hàng ngày. Mật ong nên được pha loãng với nước ấm, uống sau bữa ăn để làm chậm hấp thu đường. Không nên dùng mật ong nguyên chất trực tiếp, nhất là vào buổi sáng khi bụng rỗng, vì dễ gây tăng đường huyết đột ngột.

Nên dùng mật ong ở lượng vừa phải để tránh tăng đường huyết đột ngột. Ảnh: Trọng Nghĩa

Mật ong có một số lợi ích nhất định cho người tăng đường huyết nếu sử dụng đúng lượng. Thực phẩm này có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 50, thấp hơn so với đường trắng (GI 80), nhờ đó làm đường máu tăng chậm hơn. Dùng 5-10 g mật ong một ngày, tương đương 1-2 thìa cà phê nhỏ, có thể cải thiện phản ứng insulin, tăng nồng độ C-peptide (dấu hiệu cho thấy cơ thể sản xuất nhiều insulin hơn), góp phần giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride. Mật ong còn giàu polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh giúp hạn chế tổn thương do gốc tự do lên tim, não, thận, bảo vệ tế bào beta tuyến tụy, từ đó hỗ trợ kiểm soát biến chứng tiểu đường.

Nếu người bệnh tiểu đường muốn thêm mật ong vào khẩu phần thì nên kết hợp cùng yến mạch, sữa chua không đường hoặc trà thảo mộc, giảm tốc độ hấp thu đường. Hạn chế dùng mật ong kèm thực phẩm nhiều tinh bột tinh chế, bánh ngọt, nước ép trái cây đóng chai. Ưu tiên các loại trái cây ít ngọt, rau củ, ngũ cốc nguyên cám để bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất, kết hợp vận động điều độ, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái để hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Bác sĩ Yến Thủy khuyến nghị người tăng đường huyết nên đo đường máu định kỳ, khám chuyên khoa nội tiết, dinh dưỡng để được xây dựng chế độ ăn phù hợp, kiểm soát đường huyết an toàn. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh tiểu đường.

Trọng Nghĩa