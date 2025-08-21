Đục thủy tinh thể từ tuổi 15

TP HCMSau tai nạn lúc 15 tuổi, mắt trái của Phát bị chấn thương đục thủy tinh thể, nay thị lực chỉ còn 1/10 được bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể.

Phát phải chờ đến 18 tuổi mới đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh đục thủy tinh thể thường bắt đầu từ 40 tuổi và thường sau tuổi 60 thị lực giảm nhiều, thể thủy tinh dần bị lão hóa và mất tính trong suốt. Trường hợp Phát đục thủy tinh thể ở tuổi trẻ là do tai nạn, không phải bệnh lý lão hóa.

Kết quả kiểm tra cho thấy Phát bị đục thủy tinh thể ở cả vỏ trước (phần gần nhất với giác mạc), nhân và vỏ sau (tiếp giáp với pha lê thể và võng mạc) nhưng không bị rách bao thủy tinh thể. Điều này giúp giảm nguy cơ viêm, biến chứng và tổn thương thêm trong mắt.

"Đây là ca phẫu thuật đục thủy tinh thể sau chấn thương ở người trẻ khá phức tạp", bác sĩ Ngọc Anh nhận định. Do trì hoãn nhiều năm, môi trường trong mắt thay đổi khiến thể thủy tinh không chỉ đục mà cứng hơn, bám chặt vào bao hoặc gây dính, xơ hóa, khiến nguy cơ rách bao và lệch thủy tinh thể trong lúc phẫu thuật cao hơn.

Trường hợp này, bác sĩ chọn phương pháp tán nhuyễn thể thủy tinh bằng sóng siêu âm tần số cao kết hợp đặt kính nội nhãn đa tiêu (IOL). Đây là phương pháp giúp bệnh nhân nhìn rõ ở cả khoảng cách xa và gần mà không cần phụ thuộc vào kính. Nếu không có biến chứng trong mắt, kính nội nhãn đa tiêu có thể chịu được môi trường nội nhãn suốt đời, không bị thoái hóa theo tuổi như thủy tinh thể thật và cũng không cần thay thế như kính gọng.

Người bệnh hạn chế sử dụng thiết bị điện tử liên tục trong thời gian dài, cho mắt nghỉ ngơi, không để nước vào mắt trong hai tuần đầu sau mổ. Đeo kính râm khi ra ngoài để tránh bụi, tia cực tím và tái khám đúng hẹn.

Bác sĩ thực hiện mổ thay thủy tinh thể cho Phát. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo, thị lực của mắt trái của Phát đạt 9/10. Mắt phải đang bị loạn thị, bác sĩ khuyến nghị Phát theo dõi định kỳ và đeo kính loạn thị để hỗ trợ trong học tập, nhất là khi tiếp xúc lâu với màn hình máy tính. Trong tương lai khi Phát có nhu cầu, bác sĩ sẽ cân nhắc phẫu thuật tật khúc xạ này.

Diệu Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi