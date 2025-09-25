Đục thủy tinh thể tăng hai độ sau 7 năm do lão hóa

TP HCMBà Mai, 59 tuổi, 7 năm trước mắt bên phải bị đục thủy tinh thể độ một, nay tiến triển độ ba do lão hóa, được bác sĩ phẫu thuật giúp hồi phục thị lực.

Khi phát hiện đục thủy tinh thể độ một, bà Mai được bác sĩ hướng dẫn điều chỉnh thói quen ăn uống, ít dùng điện thoại, đọc sách báo trong điều kiện đủ sáng. Đến tháng 8 năm nay, mắt phải thường xuyên rát, khô mỏi, nhòe khi đọc chữ, bà đến Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, cho biết mắt phải của bà bị đục thủy tinh thể với thị lực 3/10, mắt trái 8/10.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể của mắt bị mờ đục, ngăn ánh sáng truyền đến võng mạc, gây suy giảm thị lực. Triệu chứng điển hình gồm nhìn mờ, chói mắt, thấy quầng sáng quanh đèn hoặc màu sắc nhạt hơn. Theo bác sĩ Phúc, phương pháp điều trị hiệu quả là phẫu thuật phaco. Thủy tinh thể bị đục sẽ được tán nhuyễn bằng sóng siêu âm, sau đó hút ra ngoài, thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo để khôi phục thị lực.

Bà Mai muốn đọc sách mỗi ngày nên bác sĩ Phúc tư vấn đặt thủy tinh thể đa tiêu. Đây là thấu kính nhân tạo được thiết kế với nhiều tiêu điểm thay thế cho thủy tinh thể tự nhiên bị đục, người bệnh có thể nhìn rõ ở nhiều khoảng cách mà không cần phụ thuộc kính gọng.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu mắt phải cho bà Mai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tái khám sau phẫu thuật một tuần, thị lực mắt phải của bà hồi phục 9/10, có thể đọc sách.

Bác sĩ Phúc cho biết do bà Mai không mắc bệnh nền cũng chưa từng bị các tật khúc xạ, kết hợp thói quen ăn uống, sinh hoạt lành mạnh nên hồi phục nhanh. Bà cần nghỉ ngơi, tránh môi trường nhiều bụi bẩn, khói thuốc, không sử dụng thiết bị điện tử quá lâu và tái khám định kỳ để giữ mắt sáng khỏe.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi