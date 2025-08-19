Có thể mổ thay thủy tinh thể mấy lần?

Mẹ tôi 60 tuổi, chuẩn bị phẫu thuật thay thủy tinh thể hai mắt. Thủy tinh thể nhân tạo có thể sử dụng suốt đời không, có nên mổ lần hai? (Mai Nga, TP HCM)

Trả lời:

Mỗi người có thể thay thủy tinh thể một lần trong đời ở một bên mắt. Thủy tinh thể nhân tạo hiện nay có khả năng duy trì độ trong suốt ổn định suốt đời. Nếu không có biến chứng hoặc lý do đặc biệt, người bệnh chỉ cần mổ một lần là đủ.

Đục thủy tinh thể là bệnh mắt phổ biến ở người lớn tuổi, thường xuất hiện sau tuổi 60. Song bệnh cũng có thể gặp ở người trẻ do một số nguyên nhân như bẩm sinh, chấn thương, biến chứng sau phẫu thuật mắt hoặc các bệnh lý về mắt khác. Ở giai đoạn đầu, đục thủy tinh thể tiến triển âm thầm, người bệnh có thể chỉ cần đeo kính điều chỉnh thị lực hoặc dùng thuốc hỗ trợ. Nhưng khi thủy tinh thể mờ đục nghiêm trọng gây suy giảm thị lực rõ rệt, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo để phục hồi khả năng nhìn.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể là phương pháp phổ biến, an toàn, giúp khôi phục thị lực rõ rệt cho người bệnh. Thủy tinh thể tự nhiên bị đục được loại bỏ và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo (intraocular lens - IOL) trong suốt. Loại IOL hiện đại được thiết kế để duy trì độ trong suốt trọn đời, không bị lão hóa, không bị cơ thể đào thải hay đục lại như thủy tinh thể thật.

Một số trường hợp đặc biệt có thể cần phẫu thuật lần hai để điều chỉnh hoặc thay thế thủy tinh thể nhân tạo đã được đặt trước đó. Một trong những nguyên nhân thường gặp là lệch hoặc sai vị trí thủy tinh thể nhân tạo, trong hoặc sau mổ bao sau bị rách, hệ thống dây chằng treo thủy tinh thể yếu đi (thường gặp ở người cận thị nặng hoặc từng chấn thương mắt). Khi IOL bị lệch, người bệnh có thể nhìn mờ, nhìn đôi, chói sáng hoặc tăng nhãn áp và cần can thiệp để định vị lại hoặc thay loại IOL có cơ chế cố định vững chắc hơn.

Một lý do khác là sai số khúc xạ sau mổ quá lớn, khiến người bệnh không hài lòng với thị lực hoặc không thể thích nghi với kính. Điều này thường xảy ra ở người từng mổ tật khúc xạ (LASIK, PRK), có giác mạc bất thường hoặc khó đo chính xác chiều dài trục nhãn cầu trước phẫu thuật. Trong những trường hợp này, nếu không cải thiện được bằng kính, phẫu thuật bổ sung hoặc cấy thêm một thấu kính thứ hai, bác sĩ có thể chỉ định thay IOL mới.

Phản ứng viêm mạn tính với vật liệu IOL ít gặp, buộc bác sĩ phải cân nhắc thay loại khác thích hợp với cơ địa của người bệnh hơn. Một số trường hợp cảm thấy chói sáng, nhìn quầng hoặc nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt với các IOL đa tiêu cự, mà không có cách nào thích nghi được theo thời gian, cũng có thể sẽ cân nhắc đổi sang loại IOL đơn tiêu để cải thiện chất lượng thị giác.

Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo lần hai có độ phức tạp cao hơn nhiều so với lần đầu. Phẫu thuật lý tưởng nhất vẫn là một lần duy nhất, với điều kiện chẩn đoán chính xác, lựa chọn loại IOL phù hợp và thực hiện phẫu thuật đúng thời điểm. Bạn nên đưa mẹ đến bệnh viện có chuyên khoa mắt để được khám sàng lọc và tư vấn tiền phẫu trước khi thay thủy tinh thể, nhờ đó hạn chế tối đa các can thiệp về sau, đảm bảo chất lượng thị giác lâu dài sau mổ.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh

Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM