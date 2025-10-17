TP HCMBà Bích, 65 tuổi, nhìn mờ gần một năm nay tưởng tuổi già mắt yếu, bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể do biến chứng đái tháo đường.

ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Bích bị đục thủy tinh thể độ 5 (độ nặng nhất) do biến chứng đái tháo đường lâu năm và lão hóa. Bà không có dấu hiệu thường gặp của bệnh võng mạc đái tháo đường như nhìn thấy chấm đen trong tầm nhìn, song lại liên tục bị chói lóa, khô mắt. Bà mắc bệnh đái tháo đường type 2 hơn 20 năm, có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành đã đặt stent hơn hai năm, thiểu năng vỏ thượng thận do dùng thuốc chứa corticoid, rối loạn lipid máu và sức khỏe suy giảm khiến đi lại khó khăn.

Bác sĩ chỉ định kiểm tra chuyên sâu như đo khúc xạ, đo nhãn áp, siêu âm mắt, đánh giá độ dày thủy tinh thể và tình trạng giác mạc, từ đó đưa ra kế hoạch phẫu thuật hiệu quả.

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng võng mạc của bà Bích trước phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đục thủy tinh thể sớm. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, thủy tinh thể dễ bị tổn thương, tích tụ các chất chuyển hóa gây phù, sau đó mất độ trong suốt. Bác sĩ Nhi cho rằng có thể bà Bích mắc bệnh đái tháo đường lâu năm âm thầm phá hủy thủy tinh thể, khiến mắt mờ dần nên lầm tưởng là dấu hiệu tuổi già bình thường.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn đơn tiêu cho bà Bích, đầu tiên là ở mắt phải, hai tuần sau là mắt trái. Bác sĩ dùng phương pháp phaco sử dụng năng lượng siêu âm để tán nhuyễn và hút bỏ thủy tinh thể bị đục, sau đó thay thế bằng kính nội nhãn nhân tạo. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh.

Sau mổ, bà Bích tiếp tục nghỉ ngơi và theo dõi trong khoảng hai tiếng và xuất viện. Thị lực bà cải thiện rõ rệt sau mổ, phản ứng ánh sáng tốt, không còn chói lóa hay nhòe mờ như trước.

Bác sĩ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho bà Bích. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Nhi cho hay đục thủy tinh thể là một trong những biến chứng sớm của bệnh đái tháo đường. Người bệnh đái tháo đường có nguy cơ bị đục thủy tinh thể cao gấp 2-5 lần so với người không mắc bệnh, nguy cơ này có thể lên tới 15-25 lần ở người bị đái tháo đường dưới 40 tuổi.

Ngoài đục thủy tinh thể, người bệnh đái tháo đường còn có nguy cơ gặp nhiều bệnh về mắt khác như võng mạc đái tháo đường, phù hoàng điểm, glôcôm, đều có thể gây mù lòa nếu không được điều trị kịp thời. Người bệnh đái tháo đường cần khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường, mổ đúng thời điểm, cơ hội lấy lại thị lực cao.

Nguyễn Minh

*Tên nhân vật đã được thay đổi