4 lầm tưởng thường gặp về đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể chỉ gặp ở người già, mổ gây đau đớn và bệnh sẽ tái phát sau phẫu thuật là những lầm tưởng thường gặp.

Thủy tinh thể là cấu trúc trong suốt, linh hoạt, được tạo thành chủ yếu từ protein. Khi bạn già đi, các protein trong thủy tinh thể bị phân hủy, tạo thành các mảng đục, mờ gọi là đục thủy tinh thể. Theo thời gian, thị lực suy giảm khiến người bệnh khó thực hiện các hoạt động thường ngày.

Đục thủy tinh thể là tình trạng thường gặp ảnh hưởng đến mắt, gây suy giảm thị lực. Một số hiểu lầm về bệnh này cần được làm rõ để mọi người có biện pháp phòng ngừa tốt hơn.

Dùng thuốc nhỏ mắt có thể chữa khỏi bệnh

Sử dụng thuốc nhỏ mắt hay bổ sung vitamin, ăn uống lành mạnh có thể làm chậm quá trình phát triển của bệnh nhưng không thể xóa các mảng mờ, đục thủy tinh thể đã hình thành. Khi thủy tinh thể không còn trong suốt nữa, các tia sáng đi vào mắt sẽ bị biến dạng, gây ra các vấn đề về thị lực. Phẫu thuật là cách duy nhất để loại bỏ đục thủy tinh thể.

Mổ thay thủy tinh thể kéo dài và đau đớn

Phẫu thuật thay thủy tinh thể diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng. Trung bình các ca mổ thường khoảng từ 10 đến 20 phút. Nhờ phương pháp phẫu thuật hiện đại, trong và sau khi mổ, bệnh nhân chỉ cảm thấy áp lực nhẹ, không gây đau đớn.

Chỉ người già mới bị đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là một phần không thể tránh khỏi của quá trình lão hóa và đục thủy tinh thể do tuổi tác là dạng phổ biến nhất của tình trạng này. Nhiều người cho rằng đục thủy tinh thể chỉ xảy ra ở người già vì đây là thời điểm bệnh xuất hiện phổ biến nhất. Tuy nhiên, thực tế, bệnh có thể xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Chấn thương, tác dụng phụ một số loại thuốc hoặc các bệnh lý như tiểu đường thường là nguyên nhân thúc đẩy đục thủy tinh thể sớm.

Đục thủy tinh thể có thể tái phát sau mổ

Đục thủy tinh thể hình thành khi thủy tinh thể trong mắt bắt đầu hấp thụ nước. Thủy tinh thể ban đầu trong suốt sẽ bắt đầu chuyển sang màu đục khi điều này xảy ra. Bác sĩ sẽ gây tê mắt, loại bỏ thủy tinh thể bị đục và đặt vào một thủy tinh thể nhân tạo gọi là thủy tinh thể nội nhãn (IOL).

Thủy tinh thể nội nhãn (IOL) làm bằng vật liệu tổng hợp, không bị phá vỡ giống như thủy tinh thể tự nhiên. Do đó, đục thủy tinh thể không tái phát sau khi phẫu thuật. Đôi khi, sau mổ, người bệnh có thể bị đục thủy tinh thể thứ phát. Tình trạng này gọi là đục bao sau có thể làm mờ thị lực, nhưng thực chất không phải là đục thủy tinh thể. Nó ảnh hưởng đến phần mắt chứa thủy tinh thể, chứ không phải thủy tinh thể.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)