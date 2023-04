'Du khách sẽ biến mất nếu phải mua vé vào phố cổ Hội An '

'Đến Hội An, gia đình tôi sáng vào phố cổ ăn bánh mì, chiều uống cà phê, tối dạo ngắm đèn lồng, nếu phải mua vé, sẽ suy nghĩ lại'.

Ngày 3/4, đại diện Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình TP Hội An, cho biết đang thực hiện phương án bán vé đối với mọi du khách đến tham quan khu phố cổ. Bất kỳ ai tham quan phố cổ Hội An thời gian tới sẽ phải mua vé nhằm đảm bảo công bằng với địa phương và mọi du khách. Giá vé khách quốc tế là 120.000 đồng và khách nội địa 80.000 đồng một lượt.

Độc giả Bùi đánh giá: "Nếu áp dụng bán vé tham quan đối với du khách muốn vào phố cổ, tôi nghĩ sẽ giảm dần lượng khách tham quan theo thời gian. Khách có thể bỏ tiền mua vé tham quan khi lần đầu đến Hội An, nhưng chắc chắn những lần sau họ sẽ không quay trở lại nữa.

Khách vào đó đã bỏ tiền ăn uống cũng như bỏ tiền mua một số dịch vụ vui chơi giờ lại thêm tiền vé. Nếu đi nhóm tầm 10 người trở lên thì tiền vé đã tính lên bằng triệu.

Thiết nghĩ địa phương nên nghĩ phương án mới, như nâng giá thuế đối những cá nhân hay cơ sở kinh doanh trong phố cổ thay vì cứ nghĩ làm sao để thu tiền từ du khách. Là một người rất thích Hội An, nhưng nếu phải bỏ tiền mua vé chắc tôi sẽ không quay trở lại nữa".

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Tuấn cho rằng phố cổ Hội An thực chất là một khu dân cư và người dân sinh sống tại đây hưởng lợi khi du khách đến tham quan từ việc bán hàng, làm dịch vụ: "Bản chất Hội An cũng chỉ là một khu dân cư sinh sống không hơn không kém.Tôi khẳng định chắc chắn rằng, nếu thu phí thì khách du lịch vào Hội An sẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Lúc đó thiệt hại cho thành phố này không chỉ là vài chục ngàn đồng thu phí "đi bộ" mà là cuộc sống mưu sinh của bà con trong khu vực này".

Bạn đọc có nickname kevin Phan cho rằng du khách không phải là người gánh chi phí tu sửa phố cổ: "Trách nhiệm gìn giữ, tu sửa phải là của người thuê những căn nhà cổ để kinh doanh, chứ không phải khách. Khách vào tham quan đã mua hàng, ăn uống tạo doanh thu cho cửa hàng, không lý do gì bắt khách gánh luôn chi phí tu sửa".

Độc giả Sen Hồng chia sẻ rằng sẽ không đến phố cổ tham quan: "Hè này, tôi tính dẫn các con đi Hội An cho biết văn hoá phong tục quê hương, nhưng nghe tin này tôi suy nghĩ lại. Vấn đề không phải là tiền, mà là cảm giác kiểu bị "bào" không thương tiếc. Phải chi đã đầu tư xứng đáng để khách du lịch tự nguyện móc hầu bao mà họ vui vẻ, còn đằng này trên thì thu phí, dưới thì chèo kéo".

Bạn đọc ht07072006 phân tích: "Nếu thu phí thì cũng cần chọn phương án phù hợp với "hành vi" du lịch. Thu phí 80 nghìn một lượt thì buộc lòng du khách phải đi từ sáng đến tối, chỉ vào một lần đi hết xong về luôn, dĩ nhiên hàng quán cũng chỉ bán cho khách đó được một ngày.

Ngược lại, như vừa rồi nhà tôi đi vài ngày, cứ sáng đi vào ăn bánh mì, chiều đi vào uống cà phê, tối lại đi dạo ngắm đèn lồng. Nếu tính vé theo lượt thì một ngày nhà tôi phải mất 240 nghìn đồng tiền vé, đi 4 ngày là 1 triệu tiền vé mỗi người, quá kinh khủng, đương nhiên tôi sẽ không đời nào đi chơi Hội An nhiều ngày nữa. Như vậy hàng quán cũng bán được ít hơn, khách sạn cũng sẽ giảm nguồn thu".

"Hiện nay, khách mua vé vào phố cổ Hội An được tham quan và nghe thuyết minh tại các điểm chùa Cầu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên Đường Minh Hương, miếu Quan Công, bảo tàng Hội An, nhà cổ Quân Thắng, Đức An, Phùng Hưng, Tấn Ký, nhà thờ tộc Trần, nhà thờ tộc Nguyễn Tường, Hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu...", độc giả Nguyen Tuan đặt câu hỏi:

"Vậy sau khi chính sách mới được áp dụng, khách đến thăm quan những điểm trên có cần phải mua vé nữa không? Tôi thấy điều này cũng "tốt" thôi. Khách đến Hội An sẽ ít lại, doanh thu từ dịch vụ nhà hàng, khách sạn, các địa điểm truyền thống của địa phương cũng sẽ giảm đi, phố cổ Hội An từ đó sẽ bớt tấp nập hơn".

Với thông tin "nguồn thu từ vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc cải tạo nhà", độc giả này tiếp tục nghi vấn:

"Chút thắc mắc nhỏ nữa là việc hỗ trợ kinh phí cho người dân và cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ sẽ được thực hiện như thế nào, và với tần suất bao lâu một lần? Vì tôi và nhiều du khách khác phải bỏ tiền túi ra để "đóng góp" cho những việc này nên không quá đáng nếu chúng tôi muốn biết điều đó chứ?".

Hữu Nghị tổng hợp

