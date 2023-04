Từ 15/5, tất cả du khách vào phố cổ Hội An phải mua vé

Quảng NamBất kỳ ai tham quan phố cổ Hội An thời gian tới sẽ phải mua vé nhằm đảm bảo công bằng với địa phương và mọi du khách.

Ngày 3/4, đại diện Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình TP Hội An, cho biết đang thực hiện phương án bán vé đối với mọi du khách đến tham quan khu phố cổ. Giá vé vẫn giữ nguyên, khách quốc tế 120.000 đồng và khách nội địa 80.000 đồng một lượt.

Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Để thực việc này, chính quyền thành phố sẽ phân hai lối đi tại các đường chính vào phố cổ. Trong đó một lối đi dành cho người địa phương và một lối đi cho du khách. Phương án dự kiến áp dụng từ ngày 15/5. Thời gian bán vé từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè và 7h30 đến 21h vào mùa đông.

Hiện nay, chỉ du khách muốn tham quan những điểm nhất định mới phải mua vé, khách đi dạo phố và ăn uống tự do được miễn phí.

Lý giải về thay đổi này, Chủ tịch TP Hội An, Nguyễn Văn Sơn, cho rằng việc áp dụng bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và tất cả du khách.

Theo ông Sơn, quyết định công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới thì toàn thể cảnh quan phố cổ là di sản chứ không riêng di tích nào. Hơn nữa nguồn thu từ vé tham quan phục vụ cho việc trùng tu di sản, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, phục vụ tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc cải tạo nhà.

"Tất cả kinh phí triển khai đều lấy từ nguồn thu vé tham quan. Do đó du khách khi đến tham quan Hội An phải có trách nhiệm mua vé", ông Sơn nói và cho biết trường hợp người dân và du khách ở lại Hội An lâu ngày sẽ có nhận diện, lối đi riêng. Ngoài ra, những trường hợp vào phố cổ để làm việc tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng sẽ không thu phí nhưng đơn vị phải đảm bảo đúng mục đích. Nếu phát hiện tham quan mà trốn vé sẽ bị phạt.

Du khách nước ngoài tham quan khu phố cổ Hội An. Ảnh: Đắc Thành

Hiện khách mua vé được tham quan và nghe thuyết minh tại chùa Cầu, đình Cẩm Phô, Tụy Tiên Đường Minh Hương, miếu Quan Công, bảo tàng Hội An, nhà cổ Quân Thắng, Đức An, Phùng Hưng, Tấn Ký, nhà thờ tộc Trần, nhà thờ tộc Nguyễn Tường, Hội quán Phúc Kiến, Quảng Đông, Triều Châu... Ngoài ra, du khách sẽ được xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền lúc 10h15 và 15h15 hằng ngày.

Đắc Thành