Đột quỵ, xơ vữa động mạch sau 5 năm uống 'thuốc' chứa corticoid

TP HCMThường xuyên uống "thuốc bột" không nhãn mác chữa bệnh xương khớp, bà Mai, 67 tuổi, bị đột quỵ kèm tăng huyết áp, loét đường tiêu hóa, xơ vữa động mạch.

Bà Mai tự ý uống loại "thuốc Đông y" này 5 năm khi đau nhức xương khớp, không rõ xuất xứ mà nhờ người quen mua. Một tháng trước, bà Mai cấp cứu tại bệnh viện tỉnh do đột quỵ nhồi máu não, được điều trị kịp thời nên không bị di chứng nghiêm trọng. Sau xuất viện, bà tiếp tục sử dụng loại "thuốc" này, sau đó sụt cân, đau lưng, buồn nôn, ăn uống kém, mệt mỏi kéo dài, cơ thể suy kiệt, tiếp tục nhập viện cấp cứu.

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hầu hết thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc đều chứa corticoid. Thuốc này giúp giảm đau nhức xương khớp rất nhanh chóng nhưng có nhiều tác dụng phụ như làm tăng đường huyết, giữ nước gây tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa dẫn đến rối loạn mỡ máu. Người lớn tuổi mắc bệnh nền tiểu đường, huyết áp cao, rối loạn mỡ máu sẽ thúc đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch gây hẹp hoặc tắc mạch máu ở tim, não, thận, ngoại biên...

Bà Mai mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, xuất huyết tiêu hóa do loét hành tá tràng, hẹp động mạch cảnh, thoái hóa cột sống. "Người bệnh uống loại thuốc corticoid không rõ nguồn gốc nhiều năm góp phần dẫn tới nhiều biến chứng", bác sĩ Kiều nói.

BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, chỉ định điều trị với thuốc kiểm soát huyết áp, đường huyết, loét dạ dày, loãng xương. Sau một tuần bà khỏe, chỉ số huyết áp, đường huyết trong giới hạn bình thường, giảm đau lưng. Bác sĩ khuyến cáo bà ngưng tuyệt đối các loại thuốc không được kê toa.

Bác sĩ Tuấn khám cho bệnh nhân trước lúc xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận nhiều bệnh nhân lớn tuổi dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Kiều khuyến cáo người bệnh không tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc chứa corticoid. Người mắc bệnh nền mạn tính cũng không nên dùng lại đơn thuốc cũ, nhất là thuốc có chứa corticoid, mà cần tái khám định kỳ để theo dõi tác dụng phụ, điều chỉnh liều lượng thuốc nếu cần. Khi có biểu hiện bất thường như tăng cân nhanh, mặt sưng phù, mệt mỏi kéo dài..., cần đến bệnh viện kiểm tra.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi