Độn đai silicon chữa bong võng mạc

Hà NộiBà Loan, 68 tuổi, mắt trái mờ, xuất hiện vết rách do bong võng mạc, được bác sĩ lạnh đông vết rách kết hợp độn đai silicon khôi phục thị lực.

Bà Loan thấy có nhiều mảng màu đen trôi lơ lửng trong mắt nhiều tháng nay. Gần đây, mắt trái mờ, có bóng đen mờ che khuất tầm nhìn phía dưới, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chẩn đoán bà Loan bị bong võng mạc, kèm nhiều bệnh nền như rối loạn nhịp tim lâu năm, suy tim, suy thận mạn tính. Bà còn bị đục thủy tinh thể sẽ cản trở bác sĩ quan sát nếu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị bong võng mạc. Phương pháp phẫu thuật cắt dịch kính yêu cầu người bệnh phải úp mặt, nằm sấp trong thời gian dài, gây khó khăn cho quá trình hồi phục hậu phẫu, nhất là với người bệnh tim mạch như bà Loan.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, bác sĩ Hưng quyết định đông lạnh vết rách do bong võng mạc kết hợp phẫu thuật độn đai. Đây là can thiệp ngoại nhãn, không tác động tới cấu trúc bên trong nhãn cầu, an toàn hơn cho người bệnh, quá trình chăm sóc hậu phẫu nhẹ nhàng hơn, theo bác sĩ Hưng.

Để chuẩn bị cho phẫu thuật, bác sĩ tim mạch chỉ định bệnh nhân ngưng sử dụng thuốc điều trị bệnh tim theo phác đồ và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe. Trong phẫu thuật, bác sĩ gây mê sâu, theo dõi sát bằng monitor chuyên dụng nhằm kiểm soát tình trạng rối loạn nhịp tim. Thông qua đèn rọi khe, bác sĩ Hưng sử dụng đầu dò lạnh (-70 độ C đến -90 độ C) áp vào thành nhãn cầu tại vị trí vết rách võng mạc, tạo sẹo dính giữa võng mạc và lớp hắc mạc - củng mạc, giúp bịt kín vết rách. Sau đó, bác sĩ Hưng luồn đai silicon qua các lớp cơ vận nhãn, thao tác nhẹ nhàng để hạn chế phản xạ mắt - tim có thể khiến tăng nhịp tim, ảnh hưởng ca mổ.

Bác sĩ thực hiện mổ độn đai silicon điều trị bong võng mạc cho bà Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Loan được theo dõi nội trú hai ngày và xuất viện. Tái khám sau mổ, sức khỏe bà Loan ổn định, thị lực phục hồi đáng kể.

Theo bác sĩ Hưng, bong võng mạc là tình trạng cấp cứu nhãn khoa, nếu không điều trị sớm có thể gây mù lòa vĩnh viễn. Bệnh thường không gây đau đớn, nhiều người bệnh đi khám khi đã có biến chứng nặng về thị lực như nhìn méo hình, tầm nhìn bị che khuất. Ngoài nguyên nhân do tuổi tác, bong võng mạc còn thường gặp ở người cận thị nặng, sau chấn thương mắt hoặc phẫu thuật mắt. Bác sĩ khuyến cáo người trên 50 tuổi, cận nặng, có bệnh lý mắt hoặc tiểu đường, tim mạch... cần khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bất thường tại võng mạc.

Khuê Lâm