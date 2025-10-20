Đôi mắt tiết lộ gì về sức khỏe của bạn?

Nhìn mờ đột ngột có thể cảnh báo đột quỵ, còn lồi mắt đôi khi là dấu hiệu của bệnh tuyến giáp.

Nhìn mờ đột ngột

Mất thị lực đột ngột và nghiêm trọng có thể là dấu hiệu của vấn đề về lưu lượng máu đến mắt hoặc não. Đi khám sớm khi có các biểu hiện này có thể ngăn ngừa tổn thương nghiêm trọng. Dù thị lực có thể cải thiện nhanh chóng song đây vẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ hoặc khởi phát cơn đau nửa đầu nguy hiểm.

Lồi mắt

Bệnh Graves khiến tuyến giáp tiết ra quá nhiều hormone, có thể dẫn đến lồi mắt cũng như nhìn đôi và mất thị lực. Nó cũng có thể gây tiêu chảy, sụt cân và run tay. Dùng thuốc hoặc phẫu thuật có thể giúp kiểm soát lượng hormone tuyến giáp sản xuất, hỗ trợ giảm triệu chứng.

Chứng mờ mắt

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, gây ra tình trạng dư thừa đường trong máu. Nếu không được kiểm soát tốt, tiểu đường còn có nguy cơ dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường (khi các mạch máu nhỏ trong mắt rò rỉ máu và các chất lỏng khác). Người bệnh có thể bị mờ mắt và khó nhìn vào ban đêm. Các biện pháp điều trị cũng như kiểm soát lượng đường trong máu giúp bảo vệ thị lực trung tâm.

Xuất hiện vòng bao quanh giác mạc

Cung giác mạc (arcus senilis hoặc arcus juvenilis) là tình trạng một vòng màu trắng, xám hoặc xanh lam bao quanh rìa ngoài của giác mạc (một bề mặt cong trong suốt ở phía trước mắt giúp mắt nhìn rõ). Đôi khi, các chất lắng đọng tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Ở người lớn tuổi, nó thường là dấu hiệu lão hóa tự nhiên và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ở người trẻ tuổi, đây có khả năng là triệu chứng của tình trạng cholesterol cao hoặc các vấn đề sức khỏe tim mạch tiềm ẩn khác, cần đi khám sớm.

Sụp mí mắt

Đây có thể là triệu chứng của bệnh nhược cơ, khiến hệ thống miễn dịch tấn công và làm suy yếu các cơ. Bệnh ảnh hưởng đến các cơ mắt, mặt, cổ họng nhiều hơn những cơ khác và có thể gây khó khăn khi nhai, nuốt, thậm chí nói. Lọc máu giúp giảm các triệu chứng nhưng không có hiệu quả lâu dài. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể cần phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến ức.

Lòng trắng mắt chuyển màu vàng

Khi da và mắt có màu vàng (vàng da) thường cảnh báo các vấn đề về gan do nồng độ bilirubin cao. Bilirubin là một chất mà gan sản xuất nhiều hơn khi viêm hoặc tổn thương. Chế độ ăn uống không lành mạnh, ung thư, nhiễm trùng và uống rượu mạn tính đều có thể gây hại cho gan. Điều trị bao gồm thay đổi lối sống, dùng thuốc, ghép gan.

Co giật mắt

Đây là tình trạng phổ biến và hầu như vô hại, thường tự khỏi. Chúng có thể liên quan đến uống rượu bia, mệt mỏi, dùng caffeine, ngủ không đủ giấc, căng thẳng hoặc hút thuốc. Trong những trường hợp ít gặp, đây có thể là dấu hiệu của vấn đề về hệ thần kinh như bệnh đa xơ cứng. Tuy nhiên, nếu co giật liên quan đến bệnh đa xơ cứng hoặc một vấn đề khác về hệ thần kinh, bạn cũng sẽ gặp các triệu chứng khác như khó đi lại, nói chuyện và đi vệ sinh.

Quáng gà

Quáng gà là tình trạng khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu, có thể cần đeo kính. Đục thủy tinh thể xảy ra do một phần tự nhiên của quá trình lão hóa mắt cũng dẫn đến quáng gà. Trong những trường hợp ít gặp, quáng gà do không nhận đủ vitamin A. Tăng cường các thực phẩm giàu vitamin A như khoai lang, gan bò, rau bina, cà rốt và bí ngô giúp cải thiện tình trạng.

Bảo Bảo (Theo WebMD)