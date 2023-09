Đòi hỏi kinh nghiệm với sinh viên mới ra trường không hề vô lý

Vừa tốt nghiệp ra trường, tôi xin ngay được một công việc yêu cầu hai năm kinh nghiệm và thăng tiến rất nhanh.

Thời gian qua, đã có không ít những ý kiến tranh luận về việc đòi hỏi kinh nghiệm trong tuyển dụng với sinh viên mới ra trường. Tôi cũng xin mạn phép bày tỏ quan điểm của mình dưới góc nhìn của một người đã tốt nghiệp đại học. Tôi không bàn về doanh nghiệp bởi yêu cầu kinh nghiệm là chuyện rất bình thường. Ở đây, tôi muốn tập trung vào cách để bản thân có được kinh nghiệm dù mới ra trường.

Đối với sinh viên mới tốt nghiệp, kinh nghiệm không chỉ đến từ thực tế, mà còn đến từ sách vở trong trường học, kiến thức tự học từ Internet và kinh nghiệm trong quá trình xây dựng dự án cá nhân. Tôi hiện là một "fullstack developer", phát triển ứng dụng web, cũng làm việc với các nền tảng mobile và game.

Lúc còn là sinh viên, ngoài việc học ở trường, tôi còn dành thời gian suy nghĩ và nghiên cứu xây dựng những dự án để thêm vào portfolio của mình. Tôi tìm hiểu các kỹ năng mà doanh nghiệp yêu cầu từ JD của họ, tổng hợp và phân tích xem mình đi theo hướng nào rồi bắt đầu rèn luyện kỹ năng trên đó, kết hợp với kiến thức học được từ trên trường đại học, nên dù mới ra trường tôi vẫn đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài C, Java là những ngôn ngữ được dạy ở trường, tôi còn biết C#, Python. Tuy làm việc chủ yếu với ngôn ngữ java script và C#, nhưng tôi vẫn còn thể làm tốt được các dự án liên quan đến mobile sử dụng ngôn ngữ khác hoặc devops khi công ty yêu cầu. Tôi quan sát thấy có không ít bạn sinh viên bỏ qua quá trình tự tìm tòi nghiên cứu trong thời gian sinh viên. Các bạn chỉ đơn giản là làm bài xong bài tập được giao rồi thôi, mà không tự học hỏi thêm.

Khi tôi còn trong trường, có dự án tôi tự mình đề ra để làm, và khi không có phương hướng để làm tiếp, tôi không ngần ngại hỏi thầy cô ở lĩnh vực đó để được hỗ trợ định hướng. Dù có thầy cô chỉ dẫn, tôi vẫn suy nghĩ xem xét liệu có phương án nào hay hơn không, cách giải quyết ngắn hơn mà vẫn đảm bảo được tính năng không? Có những lúc, tôi thức đến 2-3 giờ sáng hay vừa đi xe buýt vừa ngẫm nghĩ về vấn đề mình đang gặp phải. Đó chính là lúc kinh nghiệm của tôi được thêm vào, vì đã tìm ra cách giải quyết tốt cho vấn đề của mình.

Ngoài ra, trong lúc làm dự án có những bugs, lỗi mà tôi tự giải quyết được cũng trở thành kinh nghiệm cho thực tế. Có thể nói, thời sinh viên của tôi, ngoài thời gian đi học, đi làm, thì phần lớn thời gian còn lại chính là để tự học tự nghiên cứu. Thời gian cho việc đi chơi giải trí vẫn có, nhưng nó chiếm khá ít trong lịch trình của tôi.

Cũng nhờ vậy mà lúc mới ra trường, tôi đã mạnh dạn tuyển vào vị trí yêu cầu hai năm kinh nghiệm và được nhận. Trong quá trình làm việc tại công ty, cho tới thời điểm hiện tại, công ty chưa phải đào tạo gì thêm cho tôi vì tôi đã đáp ứng được yêu cầu của họ. Rất nhiều người bạn của tôi cũng trải qua thời sinh viên theo cách đó và họ thăng tiến rất nhanh dù chỉ mới ra trường.

Luân